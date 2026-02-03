K-短道速滑装点米兰地铁

2026年米兰-科尔蒂纳丹佩佐冬奥会期间，记者们出入最频繁的地方是主新闻中心。连接主新闻中心的米兰地铁站是1号线的阿门多拉站和5号线的波尔泰洛站。在波尔泰洛站，吸引记者目光的是紧贴在线路图旁墙面的巨幅插画。上面描绘了参加2018年平昌冬奥会的短道速滑选手们过弯时的动态身影。走近细看，发现是“2018年平昌冬奥会短道速滑男子1000米半决赛”的场景。安全门上写着“大韩民国”和数字“53”。旁边则刻有数字“11”以及意大利短道速滑英雄阿里安娜•方塔纳的名字。这是为了标识冬奥会短道速滑史上获得最多奖牌的国家（韩国）和个人累计获得最多奖牌的选手（方塔纳）。安全门周围粘贴的图文展示了奥运短道速滑的历史。各小项的奖牌得主名单上写满了熟悉的韩国名字。最引人注目的是“短道速滑女王”、本届韩国代表团女队队长崔珉祯的名字。崔珉祯在2018年平昌冬奥会和2022年北京冬奥会上共获得了3枚金牌和2枚银牌。也有曾分别以韩国和俄罗斯国籍获得金牌的安贤洙（俄罗斯名维克多•安）的名字。更换国籍参加多届奥运会的选手名字旁标有“*”号。“安贤洙*”和“维克多•安*”均被列出。男子1500米金牌得主一栏，则（颇为微妙地？）并列着归化中国的林孝埈（韩文名林孝俊）和黄大宪的名字。林孝俊在平昌冬奥会、黄大宪在2022年北京冬奥会分别获得了该项目金牌。林孝埈因性骚扰问题与黄大宪产生纠纷甚至对簿公堂，最终选择归化中国。两位选手将在本届冬奥会上，自平昌冬奥会后时隔八年再次作为对手相遇。一位与正在四处打量墙面的记者目光相遇的欧洲广播公司记者说道：“另一边也有。在米兰举办的四个冰上项目（速度滑冰、短道速滑、花样滑冰、冰球）都有展示。我也是第一次看到这种。”浏览各项目的奥运信息和动感照片花了近20分钟。这些华丽的插画等作品是奥运博物馆“YesMilano”与米兰地铁5号线合作的项目。希望在此期间到访米兰的韩国人，能来此感受一番自豪之情。任寶美 bom@donga.com