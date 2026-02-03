在野党批评“房地产分配”，李在明抨击“诬陷从北”

李在明总统2日针对国民力量党抨击称：“拥护亡国的房地产投机、不合时宜的诬陷从北（追随朝鲜）行为，现在该到此为止了吧！”李在明当天在社交平台上链接了国民力量党首席发言人崔宝允前一天批判李在明政府1月29日供应对策的评论。崔宝允在前一天的评论中，就向首都地区核心位置提供约6万套住宅的对策主张：“最快、最现实的解决方法是通过放宽限制，搞活民间主导的再开发、再建筑。（现在的做法）与要求满足于政府规定的‘房地产分配’没有两样。”李在明予以反驳，把在野党将供给对策比喻为“朝鲜式配给制”的主张为“扣从北的帽子”。1月31日，李在明就国民力量党的批评指出：“有些人像幼儿园学生一样听不懂。”青瓦台一名相关人士表示：“国民力量党的说法实在不像话，总统作出了回应。”李在明当天在社交平台上还链接了“首尔市江南区开浦洞公寓园区出现了降价4亿韩元左右的急售房产”等内容的报道。这是在定于5月9日的多套房产者转让税重课延期结束之前，继续向拥有多套房产者施压要求出售住宅。青瓦台就多套房产者转让税重课缓期结束时间斩钉截铁地表示：“很明显，将于5月9日结束。”青瓦台发言人姜由桢强调：“这是李在明总统不断强调的问题。这是一种社会承诺，也是政策一贯性问题。”对于这是否是上调房地产拥有税等税制调整信号的提问，姜由桢表示：“总统曾说过拥有税是‘最后的手段’。正在制定各种房地产政策，为了在这方面取得实效，将竭尽全力。”她还表示，“只有在认为所有税改革最终都不可能（取得实效）的时候，才会考虑”，打开了增税的可能性。姜由桢就李在明从1月23日起到当天为止上传了11篇房地产政策文章一事表示：“这是为了继续表现出一贯落实政策的意志。”国民力量党对李在明连日来通过社交平台发布房地产信息表示反对，称“这是威胁式、训斥式的经济学，也是针对国民的威胁性社交平台政治”。该党院内代表宋彦锡当天在党最高委员会议上表示：“俗话说，坏东西学得快，像“在5月9日之前卖掉房子”这种威胁国民式的政治形态，不知是不是从通过社交媒体单方面通报加征关税的美国总统特朗普那里学到的。”朴勋相记者、李采完记者 tigermask@donga.com、chaiwan@donga.com