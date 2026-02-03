连续34年亏损却屹立不倒的波士顿动力公司生存记



今年全球人工智能（AI）机器人热潮的主角当属人形机器人“阿特拉斯（Atlas）”。制造阿特拉斯的美国机器人企业波士顿动力公司自1992年成立至今，从未实现过真正意义上的盈利。直至近期，公司亦多次陷入资本抵蚀境地。自2021年现代汽车集团以约11亿美元收购后，四年间累计亏损已轻松突破1.2万亿韩元。



若在韩国，此类企业在创立第五年便很可能早已被划为“僵尸企业”而遭淘汰。很难想象会有资本能耐心支撑长达34年直至技术积累成熟。上月在国际消费类电子产品展览会2026舞台上展示的惊人关节弯曲技术，正是其数十年资金与时间铸就的技术结晶。在美国，此类深度科技企业为何能实现这种“非常规的生存”？



波士顿动力公司始于时任麻省理工学院（MIT）教授马克•雷伯特于1992年将其研究室“Leg Lab”法人化。这是一家“研究室衍生”企业。在机器人还仅出现于科幻电影的时代，他们的起点是政府预算。



这并非简单的创业扶持性赠款。美国国防部下属国防高级研究计划局（DARPA）作为首位客户，发来了要求苛刻的研究课题“订单”。这些订单伴随着诸如“能否开发出可替代士兵投入险峻地形的运输机器人”等未来想象力。



国防高级研究计划局被视为美国深度科技的摇篮，其为高风险课题投入巨额预算。互联网及语音助手技术均发轫于该机构。其在2016年公开的白皮书中，DARPA官员表示：“如果至今没有任何项目失败，那说明我们承担的风险还不够”，并一直容忍高达90%的失败率。



得益于国防高级研究计划局，波士顿动力得以摆脱短期盈利压力，投身于展望20年后的技术积累。四足步行机器人“Spot”的前身“大狗”（2005年）以及双足站立的“阿特拉斯初代机”（2013年）均诞生于研究课题之中。美国国会也未对长期研究课题苛责施压。



进入2010年代，机器人技术开始进入大型科技企业的投资清单。尽管市场本身尚未形成，但大企业已开始将其视为未来技术。2013年，作为初创企业并购（M&A）巨头的谷歌以5亿美元收购波士顿动力，也发生在此时期。“资本的温室”由此形成。



继2017年被软银愿景基金收购后，该公司于2021年最终落户看重制造协同效应的现代汽车集团。这是一段长达34年的漫长征程：大学（麻省理工学院）播下种子，政府（国防高级研究计划局）浇灌水源，使想象中的技术触手可及，随后全球资本成为温室，而今收获（量产）已近在眼前。



韩国的情况又如何？大学研究室衍生企业本身门槛高企，政府难以在没有成果的情况下长期支持研究课题。被大企业收购更是难如登天。韩国初创企业中通过并购实现资金退出的比例仅3%至4%，最终除了上市别无他途。这与美国初创企业并购占比接近90%形成鲜明对比。



大企业收购困难，严苛的监管是主因之一。大企业若收购国内初创企业，将因纳入子公司体系而面临各种监管。若未能取得成果，还可能涉及“背信罪”之忧，且转售市场狭小。培育技术的温室本身便不稳固，深度科技创业尤其难以企及。



李在明政府近期举办创业选拔活动，宣布向创业社会跃进。在掀起创业热潮方面，此举具有积极意义。然而，若欲培育世界级的深度科技企业，比起华丽的活动，更需要能够容忍失败的耐心资本，以及使之成为可能的制度性基础设施，这一点不容忽视。

