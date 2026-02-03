以《APT.》开启序幕 以《Golden》落幕的格莱美

“《Golden》终于终结了K-Pop成为世界级强者的漫长渴望。”（美国《纽约时报》）收录于奈飞动画片《K-Pop：猎魔女团》的歌曲《Golden》在美国最具权威的流行音乐颁奖礼“格莱美奖”上获奖，这在K-Pop中尚属首次。在“年度制作”等三个奖项类别中提名的朴彩英（Rosé）虽未获奖，但作为首位登上格莱美开场舞台的韩国歌手，展现了K-Pop的地位。● “以韩语歌词歌曲获得格莱美”当地时间1日，在美国洛杉矶加密货币网体育馆举行的第68届格莱美颁奖礼上，歌手李在、制作人Teddy以及制作团队24和IDO（李由翰、郭重圭、南熙东）凭借歌曲《Golden》获得了“最佳视觉媒体歌曲”奖。该奖项授予为电影、电视剧等视觉媒体创作的歌曲的创作人员。在主颁奖典礼前的先行颁奖礼上获奖的李在高兴地表示：“以包含韩语歌词的歌曲获奖意义更为重大”，“今天是庆祝韩国文化的场合。”“在我成长的时候，人们还不知道韩国在哪里，也不知道是什么样的国家。所以，大家唱《Golden》并跟着唱韩语歌词的事实令人惊讶又感动。”自1959年起由美国录音学会主办的格莱美奖，至今韩国获奖者仅限于古典及技术类奖项。1993年，女高音歌唱家曹秀美首次获得古典歌剧类“最佳专辑奖”后，大提琴家金基贤（2011年）以及录音工程师、Soundmirror Korea代表黄秉俊（2012年、2016年）也曾获奖。防弹少年团在2021年至2023年连续三年入围“最佳流行组合/团体表演”奖提名名单，但最终未能获奖。海外媒体也对《Golden》的格莱美获奖表示关注。英国广播公司评价称：“此次获奖表明，人们对K-Pop音乐的文化及商业影响力的认知度提高了。”《纽约时报》报道称：“继金球奖和格莱美之后，《Golden》还瞄准了3月的奥斯卡奖。”● 强烈的K-Pop存在感当然遗憾也不少。《Golden》虽入围了“年度歌曲”等5个通项大奖类别，但未能获得更多奖项。朴彩英的《APT.》也入围了“年度歌曲”和“年度制作”等3个奖项，但未能捧回奖杯。尤其令人遗憾的是“最佳流行组合/团体表演”奖落空。《Golden》、《APT.》以及韩美合作女团KATSEYE的歌曲《Gabriella》等三首歌曲参与角逐，但最终被音乐剧电影《魔法坏女巫》的歌曲《Defying Gravity》获得。大众音乐评论家郑民宰表示：“K-Pop歌曲有三首入围，似乎分散了评委的选票。”但今年的格莱美奖上，K-Pop的存在感比以往任何时候都更加突出。朴彩英与布鲁诺•马尔斯一同呈现了震撼的开场舞台。歌手比莉•艾利什跟唱、麦莉•赛勒斯起舞的画面也被摄像机捕捉到。女团KATSEYE也登上主舞台表演了歌曲《Gnarly》，去年获得托尼奖六项大奖的韩国原创音乐剧《也许美好结局》的百老汇主演们也在先行活动中献唱。● “赶走ICE”等谴责特朗普政府之声被视为格莱美最高荣誉的“年度专辑”奖由波多黎各籍歌手“坏痞兔”的西语专辑《Debi Tirar Mas Fotos》获得。这是格莱美史上首次有西语专辑获得该奖。当天的颁奖礼上，谴责美国总统唐纳德•特朗普移民政策的声音不断。坏痞兔在获得“最佳都市音乐专辑”奖时高喊“赶走ICE（美国移民和海关执法局）”，现场响起热烈掌声。获得“年度歌曲”奖的艾利什也表示：“我心存感激，但老实说只有一件事要说”，“在被盗取的土地上，没有谁是非法移民。”中国西藏精神领袖达赖喇嘛也榜上有名。收录其演讲和信息的专辑获得了“最佳有声书、旁白及故事讲述专辑”奖。史智媛记者 4g1@donga.com