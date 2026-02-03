美国关税威胁吹冷出口薰风，国会应尽快消除不确定性



韩国1月份出口额超过600亿美元，创下历史新高。对美国汽车出口却减少12.6%。未能抵挡来自美国的关税冲击。美国总统特朗普还威胁韩国“再次将关税从15%上调至25%”。如果关税再次上调成为现实，对美最大出口产品汽车将遭受直接打击。



美国声称，“在韩国国会批准之前美韩没有贸易协议”，要求韩国通过《对美投资特别法》。韩国产业通商部官金正官和通商交涉本部长吕翰九等“通商两大巨头”紧急访问美国，但成果只是“消除了两国间不必要的误会”。据说，美方反而开始着手准备刊登官报等提高关税的措施。来自美国的关税炸弹进入了一触即发的状况。



成为问题的《对美投资特别法》中包含了以美国对韩对等关税降至15%为代价，韩国对美投资3500亿美元的履行方案。去年11月提出的法案至今仍被搁置在国会。共同民主党计划在2月临时国会会议期间处理该法案。但是，管辖法案的国会财政经济企划委员长所属的国民力量党坚持“必须得到国会批准同意才能通过法案”的原则。美国以总统行政命令的形式实施了韩美协议内容，但韩国没有必要为了得到国会的批准而浪费时间，自行扣上枷锁。



对美投资是韩国经济难以承受的负担。但是，在靠半导体、汽车等出口支撑的经济状况下，这也是不可避免的选择。日本、台湾也以庞大的对美投资包袱获得了关税下调。据说，即将于3月与美国举行首脑会谈的日本已经通过与美方的协商，正在缩小首脑会谈上发表的1号对美投资对象。如果只有韩国表现出犹豫不决的态度，就会给美国追加报复借口。



本来，韩国在美国的汽车生产比重就比日本低，因此对关税冲击非常脆弱。如果美国再次提高汽车关税，现代汽车和起亚每年将承担4万亿至5万亿韩元的追加费用。要想延续出口薰风，国会必须出面消除对美投资特别法和关税不确定性。在国家利益面前，不能有朝野政党之分。

