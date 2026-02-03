“众议院拥有310个席位”，预计高市会取得压倒性胜利，日本有可能修改宪法

有预测认为，日本首相高市早苗将在8日举行的众议院选举中大获全胜。特别是执政党自民党和联合执政党日本维新会的议席有可能超过全体议席的三分之二（310席）。有人提出，如果高市早苗的大胜成为现实，为了成为她平时所说的“可以战争的普通国家”，有可能修改宪法。也有分析认为，最近通过韩日首脑间“穿梭外交”拉近距离的韩日关系，不确定性可能会增大。● “高市压倒性胜利”，执政党有望获得三分之二议席《朝日新闻》以1月31日至2月1日对约37万名选民进行的电话、网络调查为基础，对选情进行分析的结果显示，自民党在议会选举中将远远超过单独过半数（233席）。据分析，如果加上联合执政的日本维新会，执政联盟的议席将超过300席，最多有可能获得众议院（465席）的三分之二（310席）以上。除去目前自民党（199席）和日本维新会（34席）共233席，还将增加70、80席以上。相反，第一在野党立宪民主党和第三在野党公明党高呼团结中立势力而成立的新党“中立改革联合”，预计只有现有议席（167席）的一半。其他调查也显示，高市很有可能大胜。《日本经济新闻》1月29日表示，自民党有望单独过半数议席，《读卖新闻》同一天也预测，自民党有望单独过半数议席，执政联盟有望确保261席以上议席。此前，高市早苗曾提出议会选举目标为“执政党过半数”。根据各种舆论调查结果，这一目标可轻松超过，执政党的最大议席展望成为焦点。● 如果议会选举大胜，高市可能会修改宪法如果此次自民党单独过半成功，这将是自2021年10月日本前首相岸田文雄举行议会选举（自民党261席）后，时隔4年零3个月再次过半。当时自民党和执政的公明党（32席）加在一起共掌握293席。如果此次执政党获得众议院三分之二的议席，即使各种法案不能通过朝小野大的参议院，也可以在众议院重新表决。不仅可以通过以“高市”牌积极财政为先导的预算，还可以通过修改安保三文件、重新讨论“不拥有、不制造、不运入”的无核三原则、强化外国人管理政策等立法措施。也有人预测，这可能会接近前首相安倍晋三也没有实现的宪法修改。高市早苗已经把修改宪法列入国会选举公约。对此，有人提出，规定永久放弃战争和武力活动、拥有陆海空战斗力及否认国家交战权的宪法第九条有可能被修改。在日本，宪法修正案需要众议院和参议院三分之二的在籍议员同意才能提出，之后在国民投票中获得过半数才能通过。执政党此次即使确保三分之二的众议院席位，参议院仍处于朝小野大的局面。自民党（100席）和日本维新会（19席）是否会扩大与中立保守国民民主党（25席）、极右倾向的参政党（15席）、日本保守党（2席）、无党派（6席）等的修宪共识，确保三分之二（166席）的参议院席位备受关注。如果权力通过此次国会选举集中到高市早苗手中，对今后韩日关系产生的影响，各方有各不相同的展望。有预测认为，高市早苗此前表现出改善韩日关系的意愿，可能会更加积极地改善关系；与此同时，在之前克制自己声音的独岛等历史问题上，可能会更加明确地表明自己的立场。黃仁贊 hic@donga.com