斯坦福大学李镇亨教授开发的“AI脑诊断”平台获爱迪生奖

美国斯坦福大学教授李镇亨（见图）开发的人工智能（AI）脑诊断平台“NeuroMatch”被选为有“创新奥斯卡”之称的爱迪生奖获奖作品。爱迪生奖评审委员会当地时间25日宣布，由李教授创办的初创企业Elvis公司的NeuroMatch入选今年爱迪生奖健康•医疗•生命科学领域“AI增强诊断”类别的最终获奖候选名单。爱迪生奖在每个类别选出三名候选者，经最终评审后授予金、银、铜奖。最终结果将于今年4月在美国佛罗里达州迈尔斯堡举行的爱迪生奖颁奖典礼上公布。李教授开发的NeuroMatch是一种利用AI自动分析脑电图（EEG）检测数据、识别异常信号的技术。EEG检查是一种可观测大脑电活动的检查，用于确认大脑多个部位是否“功能”正常。以往测量脑电图后，医护人员需耗费数小时进行审阅，而NeuroMatch将这一过程缩短至数分钟。该技术可帮助医生更有效地诊断癫痫或痴呆等脑部疾病。目前已完成美国食品药品监督管理局（FDA）和韩国食品药品安全处的认证。李镇亨毕业于首尔大学电气工程系，并在斯坦福大学研究生院攻读电气工程专业，其外祖母因中风倒下后，他将职业方向转向了脑研究。NeuroMatch获奖的爱迪生奖是以发明电灯泡的托马斯•爱迪生命名、于1987年设立的奖项，评审对象为已实际上市并改善人们生活的产品。今年爱迪生奖除NeuroMatch外，三星电子的“Bespoke AI All-in-One Combo”、“三星智能模块化房屋”等也入选“以人为本的家庭解决方案”类别最终候选名单。崔智媛记者 jwchoi@donga.com