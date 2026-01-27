“将按计划建设新核电站”……现在的关键是管理矛盾



韩国政府26日表示，根据去年2月朝野协商确定的“第11次电力供需基本计划”，将按原计划推进两座核电站和一座小型模块核反应堆的建设。为了实现“人工智能三大强国”的目标和维持制造业强国地位，决定追加建设低廉、无温室气体排放的核电站。李在明总统上周表示：“国民舆论压倒性地需要核电。预告的改变“脱离核电”基调如实地反映在政策上。



气候、能源、环境部长金星焕表示：“不久后，韩国水力原子力将开始公开征集2.8GW规模的大型核电站用地，并计划在2030年代初得到许可，于2038年左右竣工。”根据最近国民舆论调查结果，认为应该建设新核电站的应答者，在韩国盖洛普的调查中占69.6%，在真实尺度的调查中占61.9%。金星焕表示，“现有的核电站也可以在安全运行范围内灵活运行”，打开了延长老旧核电站寿命的可能性。



此次决定彻底消除了重视新再生能源的现政府担心核电站建设会停止的忧虑，因此值得欢迎。但管理矛盾等需要解决的问题也堆积如山。过去每次选定核电站用地时，相关地区居民都会分成赞成和反对两派，经历严重的矛盾。政府政策突然改变，计划化为乌有，给地区社会留下深深的伤口。



将核电站生产的电力供应给相隔遥远的产业设施，也是一项艰巨的工作。从东海岸连接首都圈的280公里超高压输电线路的最终区间——京畿道河南市东首尔变电所的增设工作被推迟了8年，至今仍未解决选址问题。最近，韩国电力和京畿道就新建地方道路地下铺设电网达成协议，多少有些松了一口气，但龙仁半导体产业集群所需的电力供应问题仍然存在。



对于身为世界制造业强国、化石燃料却全部依赖进口、新再生能源生产效率也不高的韩国来说，把核电站作为基础电力是不可避免的选择。特别是，此次决定让李在明政府摆脱了消耗性“摆脱核电、减少核电”争议，确认了以现实为基础的实用能源领导力，意义重大。现在应该集中力量减少社会矛盾，以便最有效地利用好不容易确保的能源资源。

