时隔四年“千斯达克”近在眼前…受执政党“科斯达克3000点目标”预期提振指数上涨

随着韩国综合股价指数（KOSPI，以下简称韩国综指）开启5000点时代，科斯达克指数（KOSDAQ）也逼近“千斯达克”（科斯达克指数1000点）。鉴于政府已提前实现“韩国综指5000点”承诺，市场期待其将把培育科斯达克市场作为下一目标。23日，科斯达克指数报收于993.93点，较前一交易日上涨2.43%。盘中一度升至998.32点，威胁1000点关口。虽然散户投资者抛售了价值1.0358万亿韩元的股票，但机构投资者（净买入9874亿韩元）近1万亿韩元的净买入拉动了指数。外国投资者也净买入866亿韩元的股票。当天科斯达克市值前十的股票全部上涨。此前因近期业绩发布会公布的专利费率未达市场预期而股价大幅下跌的龙头股Alteogen（+4.73%），以及艾伯维生物（+10.24%）、三千堂制药（+13.74%）等近期表现疲软的生物股走强。EcoPro BM（+1.1%）、Rainbow Robotics（+7.58%）等二次电池和机器人股也普遍收涨。当天科斯达克指数的上涨态势，与韩国综指盘中升至5021.13点刷新最高纪录后涨幅收窄，最终报收于4990.07点（较前一交易日上涨0.76%）形成对比。市场认为，韩国综指在达到5000点后进入整理阶段，出现了轮动交易。以现代汽车、韩华航空航天等今年涨幅较大的股票为中心，出现了获利了结卖盘，而资金转移到了跌幅较大的科斯达克股票上。此外，市场也反映了一种预期，即前一日与李在明总统共进午餐的共同民主党“韩国综指5000点特别委员会”委员们提议将突破科斯达克3000点作为下一目标。政府和民主党正在推进相关培育方案，例如迅速淘汰不良企业，以及活跃人工智能（AI）、航天、能源等核心科技企业的首次公开募股（IPO）。政府促进对中小、中坚、风险企业发行的证券及贷款债权等风险资本的投资，以及运营名为“国民成长基金”的官民联合政策基金，预计也将对中小企业比重较高的科斯达克市场构成利好。政府和执政党将目光转向培育科斯达克市场，是因为相对于韩国综指，科斯达克指数的涨势相对缓慢。自2024年底以来，韩国综指上涨了107.96%，而科斯达克指数仅上涨了46.56%。科斯达克指数自2022年1月5日（1009.62点）以后，四年多来收盘价从未突破1000点关口。市场虽对政府扶持措施抱有期待，但也认为鉴于科斯达克上市公司的基本面较弱，其效果可能有限。IBK投资证券研究员郑勇泽（音）表示：“政府正在推进的科斯达克培育措施将逐步见效”，但同时指出：“在‘K型’经济分化加剧的局面下，对于不仅业绩不佳、信用风险也较大的中小企业而言，业绩和股价上涨都可能受到限制。”洪锡浩记者 will@donga.com