初次见面的两位“女王”，愉快畅谈推广冬季运动

“姐姐，您好。”“排球女帝”金软景（38岁，已退役）看着照片墙私信窗口，一时难以置信。因为发信人是“花滑女王”金妍儿（36岁，已退役）。金软景笑道：“作为初次联系，信息里还带了表情符号，感觉很亲切。”金妍儿则表示：“因为我是妹妹，觉得应该先打招呼。”金软景于22日通过其YouTube频道“面包姐姐金软景”，公开了金妍儿作为嘉宾出演的视频。作为2021年东京夏季奥运会女子排球“四强神话”主角的金软景，与2010年温哥华冬季奥运会花样滑冰女子单人滑金牌得主金妍儿，是各自项目代表性的“传奇”明星。但两人私下见面尚属首次。由于各自活动的季节不同，且金妍儿作为国家队主力活跃时期，花样滑冰代表队并未在选手村训练，因此没有积累情谊的机会。金妍儿在2014年索契冬奥会运获得银牌后结束了选手生涯。曾担任在韩国举行的2018年平昌冬奥会宣传大使的金妍儿，还在开幕式上作为圣火最终点燃者登场。对于退役后生活的提问，金妍儿回答“没做什么，过得挺好”，并表示“以前即使休息时，脑子里也总有一角萦绕着对运动的忧虑和烦恼，现在可以没有那些负担地安心休息，这很好”。两人也聊到了彼此的项目。金软景说：“如果金妍儿是排球选手，应该很适合从事需要大量脑力较量的二传手位置。”对此，金妍儿回应：“排球选手弹跳力非常好，（姐姐）如果从事花滑的话，应该会很擅长跳跃。”金软景则笑称：“192厘米的身高要是滑花滑，想想应该挺帅气的”，引发了笑声。当天两位传奇的会面，旨在距离2026年米兰-科尔蒂纳丹佩佐冬季奥运会约十余天之际，唤起大众的关注。由金软景首先提议，金妍儿接受后得以促成。金妍儿回顾道：“夺牌项目变多了，选手也多了，但确实感觉对冬奥会的关注度不如以前了。反而以前好像有一位明星选手出现时，会更受瞩目。”她接着表示：“2026年米兰-科尔蒂纳丹佩佐冬季奥运会上，有许多参加不同项目的优秀选手。请大家多多支持和关注。”韩钟浩记者 hjh@donga.com