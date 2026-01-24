“工厂里一台机器人也不行”…如此下去无法守护国家竞争力



现代汽车工会公开表明了反对人形机器人投入生产现场的意见。此举针对的是现代汽车集团制造的人形机器人“阿特拉斯（Atlas）”。意在阻止机器人取代人工导致的劳动力缩减，以及工会影响力可能被削弱的趋势。有担忧认为，这种态度可能扼杀将承担经济未来责任的高端产业的萌芽。



全国金属工会现代汽车支部在近期分发的通讯中表示：“若投入机器人，预计将产生雇佣冲击。请牢记，未经劳资协议，一台机器人也不得进入现场。”这是针对现代汽车集团本月月初在美国拉斯维加斯举行的信息技术（IT）展会“CES 2026”上公开阿特拉斯作出的反应。现代汽车计划到2028年在美国建立3万台量产体系，并分阶段投入制造现场。



对于在全球市场上与日、德、美系汽车，乃至在全球推行低价攻势的中国电动车竞争的现代汽车和起亚汽车而言，即使扩大人形机器人的投入，也必须提高价格竞争力。预计单价约2亿韩元的阿特拉斯可以完成价值1亿韩元的两三名工人的工作量，将大幅提高制造业的生产率。特别是韩国，为缓解因低生育率、老龄化日益加剧而导致的劳动力短缺，扩大机器人在生产现场的应用已不可避免。



此外，与自动驾驶汽车一同被视为在现实世界实现人工智能（AI）的“物理AI”代表的人形机器人，是韩国为维持制造业强国地位决不能放弃的未来型尖端产业。为掌控预计十年内将增长至至少数十万亿韩元规模的全球人形机器人市场，中国正在政府层面向机器人企业投入巨额补贴。



随着机器人和AI取代部分人类劳动的时点提前，预计包括经济现场在内的整个社会将发生剧变。在此变化中，若只顾自身利益的利己主义横行，国家竞争力将下降，企业将在全球竞争中掉队，最终导致更多工作岗位流失。

