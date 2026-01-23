李政厚在洛杉矶机场一度被扣留……在佩洛西的协助下获释

“风之孙”李政厚（28岁•旧金山巨人•照片）在新年伊始便遭遇了意外波折。22日，他在美国洛杉矶（LA）国际机场被美国海关与边境保护局（CBP）扣留，随后获释，经历了一场虚惊。据《旧金山纪事报》等当地媒体报道，李政厚当天在入境审查过程中因部分文件缺失，在机场被扣留约1小时后获释。李政厚的经纪人斯科特•博拉斯解释说：“这只是简单的文件问题，与政治问题完全无关。”未具体说明缺失了哪些文件。曾任美国联邦众议院议长的南希•佩洛西众议员（86岁•民主党）也协助了李政厚尽快获释。代表旧金山选区的佩洛西议员方面表示：“我们与旧金山球队、国会及联邦政府相关人士合作，帮助解决了这一情况。”李政厚为参加25日举行的球队粉丝节，于21日从仁川国际机场出发，当天抵达洛杉矶机场。即将迎来美国职业棒球大联盟（MLB）第三个赛季的李政厚，将于下月10日在亚利桑那州斯科茨代尔开始的春季训练中，正式展开新赛季的备战工作。李政厚还将参加MLB赛季开幕前于3月举行的世界棒球经典赛（WBC）。李政厚在出国记者会上表示：“加入国家队对我来说是一种荣誉。”他还说：“如果在WBC上遇到（旧金山队投手）队友洛根•韦布（30岁），应该会很有趣。”李素妍记者 always99@donga.com