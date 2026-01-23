“没给诺贝尔奖所以索要格陵兰岛? 特朗普的这种话，怎么能相信呢？”

“因为没给诺贝尔奖所以就想拥有格陵兰岛，怎么能相信特朗普说的这种话呢？除了他卸任之外，没有其他答案。”这是当地时间21日记者在丹麦格陵兰岛最大城市努克的一家食品店见到的因纽特原住民阿莫森的话。他还直言，一直强调吞并格陵兰岛意愿的美国总统特朗普“总是想一出是一出、而且一团糟”。特朗普当天撤回了对反对吞并格陵兰岛并决定派兵的欧洲8国征收关税的计划，并表示不会使用武力吞并格陵兰岛。但是，格陵兰岛居民之间弥漫着“特朗普不可信”“与特朗普的谈判很难顺利进行”的氛围。其他居民也强烈认为，在特朗普完全放弃吞并意愿或他卸任之前，绝对不会放松警惕。船员法比卜反问道：“特朗普反复无常，格陵兰岛明天可能会突然落下炸弹。委内瑞拉总统马杜罗不就是那样遭殃了?”当地民众仍然担心会发生突然的武力冲突。格陵兰岛自治政府最近劝告居民“为以防万一，准备5天的粮食”。此后，努克各大商店纷纷抢购水、牛奶、麦片等基本食品。毯子等为断电时预备的物品也很受欢迎。有些商店的鸡蛋脱销了。阿莫森也表示：“如果因战争停电，冰箱可能无法使用，所以买了冷冻的鱼和肉。”当地广播一直在播放“准备紧急物品”的内容。也有市民为了应对战争爆发，提前准备了紧急逃生用背包。住在努克附近的玛丽娜说：“这个背包里装了睡袋、急救药、毛毯、蛋白质饼干等。”她说：“刚开始以为特朗普的话是在开玩笑，但现在我认为随时都有可能发生战争，所以准备了紧急背包。如果现状持续下去，可能会离开格陵兰岛。”因纽特人部分原住民涌向出售以传统方式捕猎的野生动物肉的海岸商店。这里出售海豹、海狗、鲸鱼、海鸥等野生动物的肉。这些肉是最近因抢购而不足的鱼、牛肉、鸡肉等的替代品。过去，原住民以晾干、冷冻、储存这些肉来度过严寒的冬天。原住民埃尔玛说：“大海是格陵兰人的‘天然冰箱’。即使特朗普来袭，我们也不想改变生活方式。”他还说：“海豹肉等传统粮食作为紧急用粮食非常有用，也具有体现我们的认同感和抵抗意志的意义。”据丹麦国营DR电视台报道，丹麦军队从19日起增加格陵兰岛内的战斗兵力。实际上，在努克港附近可以看到丹麦海军舰艇经常在努克附近海岸巡逻，以防万一发生军事冲突。法比布说：“在努克港，丹麦军队和北约军队等欧洲军人也陆续映入眼帘。”柳根亨 noel@donga.com