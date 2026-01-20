从《D.P.》《鱿鱼游戏》到《韩国制造》……演员元志安的白纸画卷

“连界定自我的余裕都没有，就这样投入到各个作品中。导演们相信我的可能性，我想回报那份信任，所以尽了最大努力。”从奈飞（Netflix）剧集《D.P.逃兵追缉令第1、2季》（2021年∼2023年）和《鱿鱼游戏第2、3季》（2024年），到Disney+剧集《北极星》（2025年）、《韩国制造》（2025∼2026年）——对于出道仅五年的演员而言，这份作品履历相当不寻常。连续在多部大制作中留下名字的正是演员元志安（27岁）。19日在首尔钟路区一家咖啡馆见到的她羞涩地笑着说“很幸运”。她表示，开始梦想成为演员是在16岁，即初中时期。因为跟随喜欢电影的朋友每天进出电影院，自然而然地对表演产生了兴趣。她立刻给母亲写了信说“想学表演”，并在演技学院学习后考入韩国艺术综合学校。元志安说：“大学时朦胧想象的演员之路，和现在走的路似乎大致吻合。能有机会努力工作，我觉得很幸运。”“原本是想在现在这个年纪左右挑战一下电影或电视剧。当时也想更长时间地体验正在演的话剧。但时机和状况这种东西是存在的。比想象中更早开始了影视表演，现在觉得是万幸。因为适应这种生活需要时间。”元志安表演生涯的起点是2021年的话剧《青春的热病》。但在此期间，她通过了《D.P.》的试镜，出道作品便早早获得关注。随后，注意到她的另一个人——导演禹民镐，让她得以加入大片系列《韩国制造》。禹导演自称是“大男子主义导演”，与女演员合作较少。那么，年轻的她是如何被选定出演日本黑帮组织实权人物“池田有智”一角的呢？“导演说第一次见到我时，从我身上感觉到了像冰冷刀刃般的氛围。除此之外，在拍摄现场他说我有‘像白纸一样的一面’。似乎每位导演在我身上看到的是不同的面貌。多亏了这一点，我才能饰演不同年龄层、多样化的角色吧？”元志安始终保持沉静的氛围，但自己也笑着说“有时感觉自己还是大学生”。她表示：“感觉自己还需要成长，似乎需要更多的社会阅历。”因此，她对挑战的体裁并无限制。不过她有一个愿望：“如果饰演实际年龄与我相近的角色，似乎能更有信心地演绎。”金泰彦记者 beborn@donga.com