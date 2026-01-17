韩国开启民间航天时代 推进“世界”号第五次发射及新一代运载火箭研发

韩国于去年11月27日成功进行韩国型运载火箭“世界（Nuri）”号第四次发射，首次开启了民间航天时代。韩国政府计划以今年起至2027年进行的包括“世界”号第五次、第六次发射在内的后续发射为基础，奠定由民间主导的商业发射市场基础。“世界”号第四次发射的意义在于，由民间企业总装完成的火箭首次发射即告成功，并实现了与搭载卫星的通信。作为第四次发射的主搭载卫星，“新一代中型卫星3号”在发射当天成功与地面进行了通信。虽然未计入成败判定标准，但一同搭载的12颗超小型卫星的投放也获得成功。13颗卫星的总重量达960公斤，相较于首次实用发射的第三次发射的搭载重量（500公斤）增加了约一倍。有评价认为，此举以运送更多重量至太空空间，提升了实用发射能力。韩国航空宇宙研究院将与韩华航空航天共同于今年第三季度（7月至9月）进行“世界”号第五次发射，并于2027年进行第六次发射。最临近的第五次发射预计将成为验证“世界”号重复发射运营能力的场合。同时，此次发射预计也将成为通过将多颗超小型卫星及技术验证卫星送入轨道等方式，加强韩国卫星技术及卫星应用能力的契机。截至目前确定的“世界”号发射计划以明年第六次发射为最后。2028年的第七次发射正与预算当局进行协商。韩国航空航天厅解释说：“要达到具备商业化可能的90%以上成功率，以目前75%的成功率推算，至少需要进行10次发射。”虽然确保预算仍是“课题”，但去年12月韩国总统李在明指示“按照每年发射一次航天运载火箭的思路准备投资”，此举似乎为计划重新注入了推进动力。与“世界”号并行，“新一代运载火箭研发项目”也在推进中。如果说“世界”号的目标是将1.5吨级实用卫星送入地球低轨道，那么新一代运载火箭的目标则是确保自主宇宙探索能力。韩国航空宇宙研究院计划通过新一代运载火箭研发项目，在2032年向月球发送着陆器。新一代运载火箭的研发亦有民间企业韩华航空航天共同参与。民间航天运载火箭企业Innospace计划于今年上半年（1月至6月）再次挑战商业发射。Innospace曾于去年12月发射小型运载火箭“韩光-NANO”，成为韩国国内首家尝试商业发射的民间企业，但因箭体损伤而失败。Innospace正基于上次发射获取的数据进行失败原因调查，再次发射的时间点将根据调查结果及后续措施完成情况来确定。此外，由韩国航空宇宙研究院以韩国国内技术开发的地球观测卫星“阿里郎6号”也计划于今年上半年内发射。“阿里郎6号”的特点在于搭载了0.5米级分辨率的影像雷达（SAR），使其在夜间或恶劣天气下也能进行观测。朴钟敏记者 blick@donga.com