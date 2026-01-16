“北美本地化K-POP偶像‘KATSEYE’，最大优点是灵活性”

“KATSEYE的‘多样性’在制作阶段既是最大的烦恼，也给予了灵感。在准备出道内容时，产出的成果也与我们以往熟悉视听的内容不同，但我们没有感到疏离，反而觉得有趣、新鲜。”六人女子组合“KATSEYE”是走在K-POP本地化战略潮流最前沿的偶像。该组合经由韩国企划公司HYBE与美国唱片公司格芬唱片（Geffen Records）共同策划的选秀，于2024年6月出道，之后尤其在北美市场高歌猛进。自早期便参与KATSEYE工作的HYBE X Geffen Records（HXG）首席创意制作人印政贤（照片）在近期与《东亚日报》进行的书面采访中强调：“她们最大的优点是‘灵活性’。”实际上，KATSEYE与“一般”K-POP偶像有多处不同。成员构成包括1名韩国人、3名美国人、1名菲律宾-美国双重国籍者和1名瑞士-意大利双重国籍者。不仅国籍多样，出道后部分成员还坦承自己是双性恋者。她们的这种身份特质在去年参与的全球丹宁品牌GAP的“Better in Denim”活动中也清晰显现。拥有不同体型和风格的成员们以各自穿着截然不同牛仔裤的形象出现在广告中。印制作人解释道：“通过不受地域、种族、文化障碍限制的选角，以及引入反映当地感受性的培训体系，才使得这样的女子组合成为可能”，“其基础方向是：音乐方面向当地听众提供入门门槛较低的流行乐，表演方面则制作为全球喜爱的K-POP风格。”“事实上，2010年代以后，很难找到在美国本土成立的团体艺人能在全球市场拥有强大粉丝群的案例。这是一个从一开始就不存在明确‘成功公式’的项目。但正因如此，才能做着一个有趣的梦——去创造世上未曾有过的全新事物。”她们的成功超出了预期。KATSEYE在当地时间13日美国公告牌发布的主打单曲榜“Hot 100”中，有三首歌曲同时上榜。新歌《Internet Girl》以第29位进入榜单，创下自身最高入榜排名；去年发行的《Gnarly》（第88位）和《Gabriela》（第21位）也在榜单上长线停留。KATSEYE入围了下月举行的美国格莱美奖最佳新人奖及最佳流行组合/团体表演奖两个奖项的提名。印制作人将此解释为“HYBE的‘多本土、多类型战略’取得的成果”。这意味着，KATSEYE旨在运用K-POP制作系统，同时推出能反映多样本土文化的艺人。“我认为K-POP的制作方式在艺人开发和内容质量优化方面是最优化的。如果这种系统能输出到不同地区并得到适当应用，就能诞生受当地大众和粉丝喜爱的内容，实现全球性扩张。”史智媛记者 4g1@donga.com