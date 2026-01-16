4月前重启与朝鲜对话，韩美之间是否有共识？



新年以来，如果关注政府改善南北（韩朝）关系的努力，就会感到韩半岛利害当事国中只有韩国在孤军奋战。韩国政府之所以从年初就开始推动韩半岛和平共存进程，是因为把美国总统特朗普4月访华之前剩下的三个月视为所谓的黄金时间。



韩国政府强力推进李在明总统1月访华，期待中国在4月前引导朝鲜出现变化方面发挥作用。李在明表示，“如果只提出对方无法接受的主张，什么也实现不了”，明确表示，先撇开无核化不谈，事实上让朝鲜国务委员长金正恩回到谈判桌前是当前对朝鲜政策的首要课题。



但从首脑会谈前的议题协调过程开始，中国就表现出“尚未做好准备”的反应。国家安保室长魏圣洛在访华成果发布会上简短地提到了韩半岛问题，这也暗示了此次会谈在引导中国的积极反应方面存在局限性。



在会谈中，李在明向中国国家主席习近平提出了中国参与韩朝关系并起到斡旋者作用的各种“创意方案”。例如，连接首尔和平壤、北京的铁路构想和利用朝鲜下功夫的元山葛麻旅游区进行三国旅游等。中国的反应可以概括为“需要时间”。意思是说，应该创造让朝鲜主动进行对话的准备和条件。



为了利用目前与朝鲜关系最近的俄罗斯，韩国政府内部正在讨论恢复韩俄关系的方式和时间。但是，由于乌克兰战争一直未能结束，暗地里沟通面临困难。再加上随着对欧洲的韩国军工出口变得重要，政府积极利用欧洲最大的安全威胁俄罗斯展开重启对朝鲜对话的战略也不是件容易的事情。与中国对立、比任何时候都强调韩美日安保合作的日本，虽然从日朝渠道还活着的这一点来看情况比我们好，但日本对朝鲜的引导意志到底有多大，也是个疑问。



最令人担忧的是，韩美之间对与朝鲜对话的温度截然不同。多名韩国政府官员一致认为，韩国想要作为陪跑者进行支援的特朗普政府是否真的有积极与朝鲜进行对话的意志，如果有的话，是否像韩国一样迫切，其想法不得而知。



特朗普总统去年10月访问庆州后，提及金正恩的发言销声匿迹，美国的国家安全战略中也对朝鲜只字未提。声称要在对朝政策上合作的韩美磋商机制被“事实清单”后续协议所代替后，杳无音信。本应成为韩美沟通核心轴的美国驻韩大使空缺也在长期化。无论是韩国政府想作为主动的对朝怀柔政策而苦心思虑的恢复《9·19南北军事协议》，还是压缩或推迟3月韩美联合军演，如果这些举措不能进行充分的事前沟通，可能会演变成韩美之间的不和谐音。



韩国政府一名官员表示：“特朗普总统可能会在访华之前向朝鲜提议对话，但目前韩美是否就牵引朝鲜的时间和方式达成了一致目标，令人怀疑。‘和平缔造者’原地不动，只有陪跑者在跑。”面对把韩国政府的努力嘲讽为“请托”“黄粱美梦”的朝鲜，现在需要思考的是，是不是只有韩国一家在独自踩着油门。

