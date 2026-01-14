李在明：“为了朝鲜完全无核化，韩日、韩美日紧密合作”

韩国总统李在明13日在与日本首相高市早苗的首脑会谈中表示：“韩日再次确认了韩美日合作的重要性和韩半岛无核化，在对朝鲜政策上决定继续紧密合作。”李在明在当天会谈结束后通过韩日联合新闻公报表示：“两国就地区、全球悬案广泛交换了意见，并就急剧变化的国际形势下韩日、韩美日为维护地区和平与稳定而合作的重要性达成了共识。”李在明还表示：“东北亚地区的韩中日三国需要找到最大限度的共同点，共同沟通和合作。两国再次确认了构建韩半岛完全无核化和永久和平的意志，决定在对朝政策上继续紧密合作。”高市早苗也表示：“为了朝鲜的完全无核化，日韩、日韩美之间将紧密合作应对。”李在明在会谈前一天接受日本广播协会（NHK）采访时也表明了支持日本与朝鲜之间的接触的立场。对于高市早苗推进日朝首脑会谈的意志，他表示：“为了东北亚的和平与稳定，朝美、朝日对话非常重要。经过对话和沟通，如果有必要，（朝日）应该发展成为建交。”他还说：“韩国希望为创造条件发挥作用。”日本是李在明最近通过首脑会谈成果再次确认与对方国家首脑实现韩半岛无核化的第一个国家。因为本月初访问中国时，没有发表联合声明或公报，也没有公开朝鲜问题或韩半岛无核化议题的协议。对此，有分析认为，中国考虑到同朝鲜的立场，可能没有提及成为战略负担的韩半岛无核化问题。相反，与类似立场的日本相比，韩半岛这一关注议题和韩美日合作相对容易实现。申나리 journari@donga.com