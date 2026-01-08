“赤兔马”般狂奔的韩国KOSPI指数连续四日刷新历史最高纪录

韩国综合股价指数（KOSPI）今年以来连续四个交易日上涨，再度刷新历史最高纪录。去年4月9日突破2300点的KOSPI指数，在九个月后已翻倍上涨，年初的涨势持续不减。7日，韩国综合股价指数比前一日上涨0.56%（25.58点），以4551.06点收盘。盘中一度首次突破4600点大关。外国投资者当日主导了市场，净买入价值1.206万亿韩元的股票。当日韩国股市受到前一天美国纽约股市强势表现的影响，其背景是在全球最大消费电子及信息技术博览会“CES 2026”上，主要企业竞相展示人工智能（AI）路线图。当地时间6日，美国道琼斯30种工业平均指数比前一交易日上涨0.99%，以49462.08点收盘，收盘价首次突破49000点大关。在CES 2026上公开了能够像人一样行动并搭载人工智能的机器人“类人机器人”的现代汽车（上涨14%），以及现代AutoEver（上涨26.3%）、起亚（上涨5.2%）等现代汽车集团股价均大幅上涨。三星电子（上涨1.5%）史上首次企稳于14万韩元价位，SK海力士（上涨2.2%）盘中首次突破76万韩元。然而，韩国科斯达克指数当日下跌0.90%，以947.39点收盘，连续两日收跌。有观点担忧，由半导体大型股主导的股市是否呈现短期过热迹象。池民求记者 warum@donga.com