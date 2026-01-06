新年伊始连日上涨……KOSPI指数剑指4500点

韩国综合股价指数（KOSPI）在今年第二个交易日5日盘中升至4457.52点，再度刷新历史最高纪录。盘中三星电子股价突破“13万韩元关口”，SK海力士突破“70万韩元关口”。5日韩国综合股价指数报收于4457.52点，较前一交易日上涨147.89点（涨幅3.43%）。继2日突破4300点后仅隔一日便冲破4400点，直逼4500点关口。当日个人投资者净卖出1.4382万亿韩元，机构投资者净卖出8364亿韩元，但外国投资者净买入2.2613万亿韩元，拉动指数上涨。外国投资者自去年10月2日（净买入3.2641万亿韩元）以来创下最大规模净买入纪录。新年股市由半导体板块主导上涨。三星电子2日上涨7.17%，当日再涨7.47%。三星电子优先股（涨8.05%）、SK海力士（涨2.81%）、SK Square（涨6.12%）等同样表现强势。以当日收盘价为基准，三星电子市值（含优先股）达900.7314万亿韩元，首次突破900万亿韩元大关。按市值计算，其位居全球上市公司第17位，亚洲上市公司第4位。在亚洲，市值高于三星电子的企业仅有中国台湾台积电、沙特阿美及中国腾讯。SK海力士市值也突破了500万亿韩元。大信证券研究员李京民（音）分析称：“基于对人工智能基础设施投资扩大及存储器业绩改善的预期，主要半导体企业的上涨势头得以延续。”洪锡浩记者 will@donga.com