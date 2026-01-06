学费低于英语幼儿园的大学能否培养好人才？



《高等教育法》规定了大学学费的法定上调限度。此前，可以达到年均消费者物价上涨率的1.5倍，但去年7月涨幅降至1.2倍。教育部表示，最近对各大学适用了修改后的上调限度，今年的学费上涨率法定上限为3.19%。去年是5.49%。



接到学费上调率上限的大学将召开学费审议委员会，由学生、学校、税务师等参与确定学费金额。由于教育部从2009年开始向一线大学施压要求冻结学费，所以在一段时间内，学费审查委员会实际上只召开了早有定论的会议。校方一边说明如何用非学费收入等填补财政赤字，一边根据政府的方针冻结了学费。教育部只对冻结或下调学费的大学发放国家奖学金Ⅱ类型，渴望政府财政支援的大学自己看着眼色行事。



但去年却不一样。四年制大学的70.5%（136所）上调了学费。虽然教育部长向大学校长发送敦促冻结学费的书信，大学们却大声疾呼：“不能再坐视因学费冻结16年而下降的竞争力了。”从去年学费审议委员会的会议记录来看，学生们也认识到学校财政亏损，要求通过提高学费改善老旧设施、聘请优秀教授、扩充教育项目等。今年需要确定学费的大学有很多苦恼。一是难以停止去年因学费上涨而开始的变化。去年通过提高学费获得的资金用于学生奖学金和教育设施改善等。但今年由于学费上涨率法定上限降低，学生们无法获得的国家奖学金Ⅱ类型代替，大学发放奖学金后，将没有剩余。二是还要忍受学费连续两年上涨的强烈看法。首都地区某大学的校长担心地说：“今年有地方选举，如果提高学费，抨击力度可能会更大。”



但现在已到了改变想法的时候。虽然学费上涨会给家庭带来负担，但培养人才必然需要庞大的财源和时间。虽然政府表示要培养人工智能人才，但在教授人工智能的教授招聘公告中，报名者为零名的大学比比皆是。首尔某大学校长表示：“教师待遇比企业低，即使有想要的人才，也不敢提议引进。”如果下暴雨，就要用铁桶接教室天花板滴下的水，在这种情况下，学生们想都不敢想亲自设计半导体电路。有些大学搞人工智能研究所需的图像处理器设施，居然没有制冷设备，一旦温度超过40度就会关机。



在大学连引领未来尖端产业的人才都培养不了的情况下，很难期待国家的未来。从2009年起到去年为止，消费者物价上涨了139%，考虑到这一点，实际学费在这期间已降至三分之一。英语幼儿园（以幼儿为对象的英语补习班）的人均教育费到2023年将达到2093万韩元，是私立大学年均学费的2.9倍。竞争力下降的大学虽然要通过结构调整来分出优劣，但更晚之前应该将学费决定权还给大学，引导其发挥人才培养的本职作用。

