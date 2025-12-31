K半导体新书写的2026韩国产业的新纪元



记者在年底见到的企业家，不分行业和年龄，都会提到半导体。因为从明天开始的2026年，半导体企业有望在韩国产业史上建立新的纪元。这个期待不是渺茫的。市场和产业界共同关注的半导体相关数字有两个。



第一个是“营业利润100万亿韩元”。日本野村证券最近预测三星电子明年的营业利润为133万亿韩元。三星电子的主力产品DRAM的价格比今年年初上涨40%左右，生产量赶不上订货量。预计这种趋势将持续到明年，在这种情况下，世界第一的三星电子将受益最大。SK海力士也将推出高带宽存储器（HBM），实现相似水平的营业利润。



对于韩国企业来说，营业利润100万亿韩元是象征性的梦想数字。到目前为止，韩国企业的年最高营业利润在三星电子乘坐半导体“超级周期（超好景气）”的2018年为58.9万亿韩元。在全球企业中，超越这一壁垒的企业只有像沙特阿美一样拥有坚定的垄断地位，或者像美国苹果一样在尖端行业掌握全球霸权的少数。如果三星电子和SK海力士登上这个高地，仅凭这一点就开启了韩国产业史的新篇章。



第二个数字是“市价总额1000万亿韩元”。三星电子的市价总额因半导体繁荣和韩元贬值等因素，以30日为准超过了710万亿韩元。股价走势陡升，该公司2026年市值有望超过1000万亿元的投资报告11月以来陆续出现。



特定企业的市价总额达到1000万亿韩元，并不是只有一家企业做好就可以解决的问题。如果没有对该国的资本市场和整个产业的信任，这是无法达到的领域。美国之外的制造企业三星电子如果实际市价总额达到1000万亿韩元，也将象征韩国产业模式的变化。



但是暂时把视线从半导体转向其他产业吧。一度作为“下一个半导体”备受关注的电池，随着美国环保能源政策的转变，现有合同接连被废除。石油化学和钢铁在全球供应过剩的情况下，连结构调整方向都没有确定。部分人甚至担心，韩国产业正在形成分为半导体和非半导体的两极化。



要想让2026年真正成为韩国产业界的新纪元，就必须将半导体的成果推广到其他产业。应该建立半导体投资与材料、零部件、装备产业相连接，雇佣增加和地区经济活性化的良性循环结构。这就是很多企业人士关注明年半导体景气趋势的原因。



台湾已经展示了这种可能性。主要投资银行预测今年台湾的经济增长率将达到5%左右。台湾代表性企业台积电成为人工智能半导体的“胜者”，仅今年一年销售额就增加30%以上，带动了整个台湾的飞跃。韩国明年也将面临类似的考验。为了将三星电子和SK海力士的成长打造成韩国整个产业飞跃的导火索，现在需要做好准备。

