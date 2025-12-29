一韩国人收受朝鲜黑客9亿韩元虚拟货币后，展开间谍活动窃取军事机密……被判4年有期徒刑

韩国一虚拟货币交易所运营者从被推测为朝鲜黑客的人物那里得到价值9亿韩元的虚拟货币后，接近现役军官意图窃取军事机密，被判有期徒刑。大法院三庭（主审李淑妍大法官）28日宣布，最近维持原判，对涉嫌违反《国家安全法》（间谍）而被起诉的虚拟货币交易所代表李某（42岁）判处有期徒刑4年，停止资格4年。李某因涉嫌接受朝方的指令接近现役军人并泄露军事机密而被移交审判。2016年，李某在网络社区结识据称是朝鲜黑客的“鲍里斯（社交平台‘电报’网名）”，并参与了鲍里斯运营的非法赌博网站的运营等，建立了关系。2021年，李某先后两次从鲍里斯手中共获得价值9.2亿韩元的虚拟货币。据悉，鲍里斯是朝鲜侦察总局下属黑客部队“110号研究所”的特工。110号研究所被认为是2009年针对青瓦台和国会等的DDoS（分布式拒绝服务攻击）攻击的幕后主使。2018年，鲍里斯指示李某了解在发生紧急情况时以清除朝鲜领导层为目的的又名“斩首部队”所属陆军大尉金某（33岁）。李某通过前任军人的表弟传达了金某的个人信息，鲍里斯从2021年开始直接与金某联系。鲍里斯告诉金某，“我会支付虚拟货币，请探测军事机密并发送给我”。李某居间联络，为金某采购了手表型相机、USB形态的黑客装置（有图标签）。金某将此带到军队，拍摄机密文件，并向李某和鲍里斯提供了韩国军联合指挥控制体系登录画面照片等资料。一审判决李某有罪。法庭认为，鲍里斯确实是朝鲜特务，李某也认识到其是朝鲜特务。一审法庭同时表示：“考虑到为了追求个人和经济利益，犯下了稍有不慎就会使整个大韩民国陷入危险的罪行等，理应严惩。”二审和大法院也维持了同样的判断。此外，金某因涉嫌违反《军事机密保护法》被移交审判，被判处有期徒刑10年，罚款5000万韩元。宋慧美记者 1am@donga.com