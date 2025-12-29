收取2万亿韩元促销费却在货款支付上拖延，全球企业Coupang的霸道行为



泄露3370万人个人信息的Coupang创始人、Coupang公司董事会主席金范锡，于30∼31日再次向国会联席会议听证会提交了缺席事由书。此前在17日的国会听证会上，他也以“业务遍布170多个国家的全球企业首席执行官”为由，因业务日程未出席。然而，观察Coupang的经营行为，其只专注于利润最大化，罔顾正道经营，全然不见全球企业应有的风貌。



据韩国公平交易委员会相关数据显示，Coupang去年以促销费和销售鼓励金等名义，从供应商处收取了约2.3万亿韩元。这相当于交易货款的大约9.3%，意味着平均从每家供应商收取约1亿韩元。促销费是用于广告或折扣券的费用，销售鼓励金是根据销量向Coupang支付的一种绩效奖金。有批评指出，这是否是凭借垄断性的市场占有率，压榨那些希望入驻Coupang的弱小供应商。



对供应商的拖延结算也已成常态。公平交易委员会分析111家流通企业的货款支付状况后发现，Coupang在直接采购交易中向供应商支付货款平均耗时52.3天。这接近流通企业平均时间（27.8天）的两倍。这可谓是在高额收取各种手续费的同时，又对交易货款结算一拖再拖的典型“不公正”交易。有分析认为，Coupang之所以能积极建设物流中心、投资火箭配送，正是通过牺牲占多数的中小供应商来确保现金。



每当发生德坪物流中心火灾、快递及物流中心工人接连死亡等事故时，Coupang总是试图回避责任并隐瞒工伤事故。对于入驻及供应商，则利用优势地位强迫进行不公正交易。泄露全体国民个人信息后，又试图以“自查”手段获取免罪符。在韩国产生90%营收的Coupang，只顾应对美国的股东集体诉讼，却急于淡化国内用户的损失。哪个全球企业会容忍如此不道德的企业文化？必须认识到，偏离正道的金主席式经营正是Coupang最大的风险。

