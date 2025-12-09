在社区篮球场上树立职业标杆

“无论分差有多大，在这里都绝不能有丝毫懈怠。”上月16日，首尔市篮球协会首席副会长李容镇（人名音译下同）在首尔东大门区首尔市立大学体育馆举行的2025 D3首尔冠军赛篮球分级联赛决赛中，对“Uptempo”与“Owls”的对决作出如上评价。当天比赛从一开始就呈现Uptempo队一边倒的优势。Uptempo队以48比11结束上半场，第三节结束时已将分差拉大到76比24。最终Uptempo队以97比41获胜，夺得冠军头衔。大韩篮球协会今年起以“K-分级系统”为名，开始对遍布全国的业余篮球赛事进行统一管理。K-分级系统将职业联赛划为D1，职业二队联赛为D2，业余篮球则分为D3至D5及独立联赛。换言之，D3联赛是业余篮球爱好者所能体验的最高级别赛事。D3联赛允许每队最多两名精英球员出身者（选秀出身）同时上场。Uptempo队中的方德元（37岁，中锋）和金贤俊（22岁，后卫）即为选秀出身。身高207厘米的中锋方德元曾在2011-2012赛季韩国职业篮球联赛新人选秀中以第14顺位被KT队选中。当天以16分、7个篮板及5次助攻、5次抢断数据当选最有价值球员的金贤俊，学生时期亦历经首尔三宣小学-三宣中学-景福高中的“精英培养路线”。非选秀出身的球员若想参加分级联赛，也需先行完成球员注册手续。为分级系统奠定基础的首尔市篮球协会副会长金秀彬表示：“初衷是要将所有社区篮球爱好者都注册为球员进行管理。今年D3首尔篮球分级联赛暨首尔市长杯比赛从16强赛起，就在职业篮球SK队主场蚕室学生体育馆举行。D3球员能获得在职业赛事场地比赛的体验，意义非凡。”个人及球队数据也得到系统化管理。Uptempo队球员兼助理教练郑俊浩（43岁）笑言：“年过四十后，在替补席指挥战术的时间比上场更多。如今真的很羡慕年轻球员。我们当年打球时数据都未妥善留存，而分级体系完善后，会在官网发布每场比赛的详细数据，大多数比赛视频也留存于YouTube。”文化体育观光部以“扩大大众体育基础”为目标，于2017年引进分级联赛制度。若以淘汰赛形式举办赛事，非精英球队积累实战经验的机会必然有限。为此，该制度同时采用联赛制比赛形式，并植入“力争晋级更高级别联赛”的目标意识。篮球分级联赛目前仅处于起步阶段。因其与排球、曲棍球、手球等项目同为今年新启动。文化体育观光部今年为新建和运营分级联赛投入了约245亿韩元预算。篮球项目今年先将7个淘汰赛制赛事冠以D3联赛名称完成赛季。计划从明年起改为完整联赛制。此外，由于当前D3联赛内部球队实力差距较大，计划明年仅保留目前排名靠前的12支队伍在D3，其余队伍降至D4联赛。此举将自然形成升降级制度的试水环境。李容镇首席副会长期待道：“从紧邻职业联赛的D3开始系统化运营，能使D3成为职业联赛中失去机会的球员重新挑战的平台。”上赛季以业余球员身份参加韩国职业篮球联赛新人选秀、成为职业篮球史上首位“非选秀出身”指定球员的郑圣祖（25岁，三星队）的存在，证明未来建立包含职业层级的升降级制度并非遥不可及的梦想。任寶美 bom@donga.com