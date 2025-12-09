韩国多元文化及外国籍人口占比突破5%

去年，韩国国内多元文化及外国籍人口比例首次突破270万人，占整体人口的5%以上。这意味着每20名人口中，就有1人是第一、二代移民或外国籍人士。根据国家数据处8日发布的“2024年移民背景人口统计结果”，截至去年11月，具有移民背景的人口为271万5000名，较前一年（258万1000名）增加了13万4000名。同期，其在总人口中所占比例从4.98%上升至5.24%。移民背景人口是指本人或父母中至少有一方具有移民背景的人士，包括常住外国人、已取得韩国国籍者、移民第二代等。其中81.9%为15至64岁的生产年龄人口，评价认为这为高龄化的国内就业市场注入了活力。国家数据处人口普查科科长金瑞英表示：“移民背景人口中，30多岁占比最高，为24.3%，其次为20多岁占21.0%，40多岁占15.4%。相较于总人口中生产年龄人口占70.0%、高龄人口占19.5%的比例，其年龄结构更为年轻。”移民背景人口中，有204万3000名（75.2%）为在韩国长期居住3个月以上的外国籍人士。常住外国人数较前一年增长了5.6%。其余67万2000名（24.8%）为已取得韩国国籍者，或父母中至少一方为外国人的移民第二代等。这部分人数也比前一年增长了4.1%。世宗=金秀贤记者 newsoo@donga.com