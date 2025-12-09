我国移民背景人口突破5% 实现真正融合方有未来



我国每20人中就有1人是本人或父母至少一方持有外国国籍的移民背景人口。包含跨国婚姻配偶及其子女、归化者、在韩居住3个月以上外国人在内的移民背景人口，去年达到271.5万人，占总人口的5.2%。全罗南道灵岩郡、忠清北道阴城郡、京畿道安山市等移民背景人口占比超过10%的市郡区也增至17个。仅从规模来看，移民背景人口已成为韩国社会的重要组成部分。



国家数据处预测，移民背景人口到2040年将占总人口的6.4%。然而有观点指出，针对这部分人群的厌恶和歧视现象反而在加剧。5月，联合国消除种族歧视委员会对“韩国社会中针对移民和难民的种族主义仇恨言论在线上线下持续增加”表示担忧。将经济萧条和犯罪不安归咎于外国人的同时，全社会对移民背景人口的负面认知正在扩散。比我们更早扩大移民的欧洲国家，曾将移民视为“二等公民”而放任不管，结果经历了严重的社会矛盾。随着因经济困难而兴起的反移民政治局势得势，极右势力甚至进军中央政治舞台。



在低生育率、老龄化导致生产年龄人口减少的情况下，扩大移民应被视为一个常量。当前的外国人雇佣政策聚焦于短期补充低工资、低技能劳动力。若仅将移民背景人口视为廉价劳动力，恐将重蹈欧洲的覆辙。必须合理设计移民政策，将他们培养为熟练技术人才，使其能够在韩国定居。特别是24岁以下的移民背景儿童及青少年已多达74万人。然而，跨国婚姻家庭子女的高中辍学率达2.33%。尽管与本国国民的差距有所缩小，但其大学升学率仅为平均61.9%。应通过教授韩语和加强基础学力，帮助他们适应韩国社会。



最重要的是，必须改变将移民背景人口当作外人排斥的文化。试图通过刺激排外情绪获取党派利益的政治圈也应自我克制。若不能将他们包容为我们社会的成员，不仅将无法获得突破低增长困境的活力，还会成为阻碍社会融合的回旋镖。

