美俄就“乌克兰领土问题”意见相左，停战谈判空手而归

俄罗斯总统普京2日和美国总统中东特使史蒂夫·威特科夫率领的美国代表团在俄罗斯首都莫斯科就结束乌克兰战争的方案进行了约5个小时的马拉松式谈判。但据悉，双方就领土问题和乌克兰安全保障方案等存在较大分歧，因此未能达成协议。据俄罗斯官方通讯社塔斯社等媒体报道，普京总统的外交政策助理尤里·乌沙科夫在此次会晤后评价称，“对话是有用的、建设性的”。但他同时表示，“美方计划的部分条款是不能接受的”。特别是就战争爆发后俄罗斯占领的乌克兰领土，他公开表示“讨论没有找到妥协点”。俄罗斯主张将俄裔聚居的乌克兰东部顿巴斯（顿涅茨克州和卢甘斯克州的合称）地区全部并入本国领土。相反，乌克兰和西欧主要国家则认为应该以“目前战线”为基础进行领土谈判。据路透社等媒体报道，俄罗斯目前占有顿巴斯约88%的土地。普京、乌沙科夫、威特科夫、俄主权财富基金代表基里尔·德米特里耶夫和特朗普总统的长婿、前白宫高级顾问贾里德·库什纳等出席当天的会谈。普京当天在一场投资论坛上猛烈抨击西欧主要国家。他特别指出：“如果欧洲希望再次发动战争，我们也做好了立即战斗的准备。”他还称欧洲站在战争一边，而不是和平一边，将之前谈判停滞不前的责任推给了欧洲和乌克兰。相反，乌克兰总统泽连斯基则集中展开了旨在凝聚支持势力的外交战。他2日访问爱尔兰首都都柏林，会见了爱尔兰总统凯瑟琳·康诺利、爱尔兰总理米歇尔·马丁等。泽连斯基在当天的记者会上表示：“现在比以往任何时候都更有机会结束这场战争。领土、欧洲冻结的俄罗斯资产等一些问题仍未得到解决。”柳根亨 noel@donga.com