李在明：“难以草草了结内乱往前走”，第二次特检可能性加大

李在明总统3日表示：“即使内乱特检结束，也难以就此了结后往前走。治疗深入体内的致命癌症，不会那么容易结束。”在迎来12·3非法紧急戒严一周年之际，共同民主党正在推进第二次综合特检和内乱特设法庭等，用司法改革来实现“清算内乱”，李在明的表态为此增加了助力。李在明在当天上午在龙山总统室发表的对国民特别声明中表示：“‘光的革命’还没有结束。对亲卫政变参与者的严惩，只是其开始。”李在明将此与文在寅政府的“清除积弊”相比较称：“内乱定罪和清算过去不是一个层面。内乱事态现在还在进行中。目前正在镇压正在进行的（内乱）局势。”对于第二次综合特检的必要性，李在明表示：“无论是特别调查本部，还是新成立什么，都要继续调查，政府进行（内乱调查）是否妥当？将会发生巨大的政治争议。相信国会，会等等看。”这表明，在三大特检（内乱、金建希、蔡上等兵特检）即将结束之际，李在明示意，警方等部门不应继续调查内乱嫌疑事件，而应通过追加特检进行调查。国民力量党对第二次综合特检反对称：“这是想在明年地方选举之前继续拿内乱做文章。”对此，李在明强调：“统合并不意味着缝合。如果只是适度缝合，看似解决，下次还会再次出现。”对于专门负责内乱嫌疑案的内乱特设法庭，李在明表示：“国会有国会要做的事情，行政部门有行政部门的事，司法部门也有司法部门要做的事情。设立内乱特别法庭一事，由国会好好判断后再做决定。”大法院以侵害司法独立为由反对设立内乱专门法庭，认为有可能违宪，李在明则强调这是立法部门的权限。此前，李在明曾就专门设立负责内乱的法庭表示：“有人说违宪，这有什么违宪？”随着李在明助力第二次综合特检和设立内乱专门法庭，执政党推进相关立法也会更有力度。共同民主党当天在法制司法委员会全体会议上提交了包括设立内乱法庭等内容的《内乱特别法》。共同民主党不顾国民力量党和司法部门的反对，计划在本月内处理《内乱特别法》等“司法改革”法案。此外，大法院院长曹喜大当天在五部要员邀请午餐中与李在明见面。他表示：“（李在明）对司法部的判断，全体国民都不会同意。（司法制度调整）最好慎重进行。”朴訓祥 tigermask@donga.com