克服韩国产业危机，要从消灭“彼得潘企业”开始



象征2010年以后韩国经济低增长的单词不少，但像“彼得潘企业”一样一针见血地指出问题核心的单词并不多。像成年后还想成为孩子的成年人一样，故意拒绝成长的企业，难以再被称为企业。这些企业聚集在一起，经济就不可能正常运转。问题是，韩国社会10多年来一直没有找到解决“彼得潘企业”问题的头绪。



韩国媒体首次赋予“彼得潘企业”的名字并予以关注是在2012年。当时全国经济人联合会（现韩国经济人协会）对279家中小企业进行调查，10家中有3家回答说，为了维持中小企业的地位，进行了人为的结构调整、分公司、工厂向海外转移等。企业不寻求增长，而是为了不增长而投入力量的事实被揭露后，各界纷纷表示担忧。



据调查，当时，中小企业一旦成为中坚企业，就有160种优惠消失，还要追加84个规制。今年9月，釜山大学教授金英柱（音）团队进行的同一调查中，追加的规制数量为94个，比以前又增加了10个。只要企业规模稍微扩大，税收、研发、金融等多种支援就会中断。相比通过增长获得的利益，“成长之痛”更大，因此很多企业选择了回避增长。小企业经营者之间甚至公然表示：“减少1亿韩元的销售额，维持小企业的优惠，比增加10亿韩元的销售额要好。”



“彼得潘企业”首次受到关注的2012年，韩国经济仅增长2.4%，正式进入了2%至3%的低增长轨道。当然，低生育、高龄化、中国制造业进攻等其他结构性问题产生了更大的影响。但是，在经济根基——大部分中小企业都在人为地阻止人力和销售增长的情况下，高增长只能是别人的事情。现在，害怕受到大企业限制的优质中坚企业也加入了“彼得潘企业”的行列。



过去13年里，为解决“彼得潘企业”提出了很多解决方法。对去年成长为中坚企业的中小企业，出台了最多7年减免税金的对策。研发税额减免也开辟了可以延期适用的道路。但也有不少人担心是不是已为时已晚。



韩国企业的平均员工人数已经从2016年的43人减少到2023年的40.7人。成长为中坚企业后重新回归中小企业的企业，仅2023年一年就多达570多家。2020年至2023年，在1万家中小企业中，成长为中坚企业的企业只有4家（0.04%）。在第一次发出警告的2012年未能及时应对，导致了10多年来加速韩国型低增长的结果。



解决方案不容易，但也简单。只要建立企业必须成长的生态界就可以了。应该减少根据企业规模而定的单纯支援，追加支援正在成长的企业。民间甚至有人主张，从中小企业中寻找成长为中坚企业的企业，给予“奖励”。害怕增长的企业和国家没有未来。希望明年能成为“彼得潘企业”消失的元年。

