首尔市长吴世勋涉嫌由他人代缴舆论调查费，特检组对其提起不拘留起诉

特检组（特别检察官闵中基）1日表示，以违反《政治资金法》的嫌疑起诉了首尔市长吴世勋。吴世勋涉嫌委托政治掮客明泰均进行2021年首尔市长补缺选举相关的舆论调查，并由赞助者代缴费用。特检组当天表示，吴世勋和前首尔市政务副市长姜哲源、赞助吴世勋的企业家金汉正（音）涉嫌委托明泰均进行10次有关2021年1-2月份首尔市长补缺选举舆论调查，金汉正以舆论调查费用的名义分5次支付了3300万韩元，目前诉状已移交法院。特检人士解释说：“用于公开发布的舆论调查有3次，非公开发布的舆论调查有7次。吴世勋以请明泰均进行舆论调查为宗旨，指示当时担任选举阵营秘书室长的姜前副市长与明泰均商议。”吴世勋当天在特检组起诉后发表声明反驳称：“特检组违背法律和良心，根据共同民主党的命令强行进行了定好的起诉。一切都只是诈骗犯罪分子明泰均的谎言，是没有一点证据的无理拼凑起诉。”他还主张：“此次特检的起诉只不过是为了李在明政权的‘献媚起诉’，不久后就会查明。”吴世勋一直否认相关嫌疑，声称“没有委托明泰均进行过舆论调查，也没有得到过结果”。共同民主党三大特检综合应对特别委员会召开记者会表示：“被告吴世勋应当辞去首尔市长职务。如果特检起诉的嫌疑属实，那么吴世勋从一开始就是通过非法舆论调查欺骗市民后当选的，他不仅没有资格参选，甚至没有资格担任市长。”相反，国民力量党首席发言人朴成勋反驳称：“这是政治特检干预地方选举而进行的起诉。生拉硬套预设的结论、进行抹黑的起诉，这是由共同民主党设计、特检负责执行的奉命调查，也是名副其实的靶向调查。”宋有根记者、李采宛记者 big@donga.com、chaiwan@donga.com