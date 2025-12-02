全球军工企业销售额因战争特需创历史新高 韩国“四大军工”增长31%

去年全球百家军工企业销售额创下历史新高。这缘于俄乌战争与中东加沙地区战争同时进行，以欧洲为中心，全球武器需求增加。韩华集团等跻身全球百家军工企业的韩国军工企业销售额也大幅增长。斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）1日（当地时间）发布的《2024年百家武器生产及军事服务企业报告》显示，去年全球百家军工企业的总销售额为6790亿美元（约合999万亿韩元），较上年增长5.9%。报告指出：“受乌克兰和加沙战争、各地区地缘政治紧张加剧等因素推动各国军费飙升影响，销售额实现增长。”在韩国，韩华集团、现代罗特姆、LIG Nex1、韩国航空宇宙产业（KAI）等四大军工企业继2023年后，连续第二年入选全球百家军工企业。它们去年的销售额合计为141亿美元（约合21万亿韩元），较上年增长约31%。同期，韩国四大企业在全球百强企业销售额中所占比重也从1.7%升至2.1%，增加了0.4个百分点。按企业排名看，韩华集团从2023年的第24位升至去年的第21位，进入全球20大军工企业行列近在咫尺。LIG Nex1和现代罗特姆分别从第73位升至第60位、从第84位升至第80位。韩国航空宇宙产业因销售额下降，从第54位跌至第70位。在全球百家军工企业销售额国家比重排名中，韩国以2.1%的份额位列第十，排在美国（49%）、中国（13%）、英国（7.7%）、俄罗斯（4.6%）、法国（3.8%）等国之后。韩国的销售额比重与以色列（2.4%）、德国（2.2%）、日本（2.0%）等国相近。金聖模 mo@donga.com