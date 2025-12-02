韩国总统室表示将严惩冒充总统的虚假社交媒体账户

韩国总统办公室1日表示，社交媒体（SNS）上出现了冒充李在明总统索要钱财等犯罪行为，对此将予以严惩。韩国总统办公室宣传秘书全恩秀当天通过书面简报表示：“近日，在TikTok（抖音）或X（原推特）等平台上发现了冒充第21任总统的虚假账户，特此呼吁民众高度警惕。”她指出：“这些虚假账户在个人资料中标注‘第21任总统’头衔及姓名，并盗用总统官方账户的照片和视频。”她接着表示：“不仅如此，其行为已超越单纯冒充，还出现了索要钱财等犯罪迹象。韩国总统室判定此为明确的犯罪行为，并将坚决应对威胁国民安全的网络冒充犯罪。”警察厅国家侦查本部当天表示，对冒充总统并索要钱财的虚假账户，已由首尔警察厅网络钓鱼诈骗侦查队展开调查。据警方透露，相关虚假账户通过发布总统官方活动照片及视频等，向特定人群发送私信以索要钱财。警方表示：“近期发生的网络钓鱼诈骗不仅涉及盗用，还可能利用深度伪造和深度伪造语音等技术”，并提醒称：“请警惕各类冒充总统的虚假信息，若遇线上索要钱财的情况，切勿回应并立即向警方举报。”此前上月27日，网络上曾流传以李在明总统名义发布的虚假谈话稿。其中针对投资海外股票的所谓“海外股票散户”，包含了提高海外股票转让所得税率及新设持有税等不实内容。相关内容引发争议后，国家侦查本部已表示将启动内部调查。申圭振记者、田南赫记者 newjin@donga.com、forward@donga.com