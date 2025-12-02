宪法法院宣判戒严案时打出“三鞭子”，国会没有半点反省

宪法法院在4月宣布罢免发动去年12·3紧急戒严的前总统尹锡悦时指出，“严重背叛了民主共和国主权人大韩国民的信任”。宪法法院虽然明确表示总体政治失败的原因在于尹锡悦，但对未能解决“根据民主主义原理需要协调和解决的政治问题”的政治界也发出了强有力的警告。但有人指出，戒严一年后的今天，宪法法院指出的“宽容和克制”“为实现责任政治说服国民”仍然在韩国政界难觅踪迹。在经历紧急戒严这一民主主义危机后，革新和反省消失不见、依靠强硬支持层的分裂政治正在变得更加极端。国民力量党仍然深陷弹劾的泥潭，无法进行说服国民的前提条件——党的革新工作。在距离12·3戒严即将一年的1日，国民力量党代表张东赫在仁川市弥邹忽区举行的国民大会上表示：“挽救经济和民生的唯一途径就是提前让李在明政权下台。应该解散的政党是共同民主党。”有人指出，共同民主党没有宽容和克制，而是把数量优势放在首位。共同民主党代表郑清来当天在最高委员会议上强调：“法兰西共和国不靠宽容建成的。要彻底清算内乱。”尚未越过戒严之河的朝野政党和政治失踪正在给国民带来损失。朝野领导层指责独裁、内乱势力、弹劾等对峙期间，为克服戒严的伤口和损失所需的民生法案被挤到了后面。西江大学政治外交学系教授李贤宇（音）指出：“消除矛盾是政治的最大功能之一，但现在相比共存，一再出现的却是把对方妖魔化、否定其存在的情况。政治不应为了党派的利益，而应为了全体国民的利益而存在。”金俊一记者、许东俊记者 jikim@donga.com、hungry@donga.com