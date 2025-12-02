“不想再用酷澎”，不信任正在扩散，“退澎”“换澎”成为热潮

公司职员张海林（29岁）1日上午退出了酷澎（Coupang）。因为3370万名会员的信息被泄露，公司却没有拿出相应的后续对策或补偿，对此感到失望。最近4年间，他几乎每天都使用酷澎的新鲜食品凌晨配送“火箭鲜送”。他说：“计划暂时每天晚上去小区超市购买食材，准备便当。酷澎应该不会再用了。”酷澎用户的个人信息泄露事故发生后，像张某一样决心“退出酷澎”或“换掉酷澎”的用户正在增加。首尔市阳川区的主妇崔某（63岁）11月30日在子女的劝说下办理了退出手续，正在寻找替代电子商务平台。她担心地说：“事件发生后，疑似短信诈骗的短信似乎大幅增加。”在永登浦区汝矣岛工作的朴某（33岁）说：“我和家人共享用户名，但不仅是家庭住址，就连公共玄关密码也被泄露，所以正在考虑退出。”网络社区上陆续出现了退出认证帖等。某网络论坛上出现了数十条“请推荐替代购物中心”“之前好像太依赖酷澎了”等留言。个体户也因此次事件而陷入困境。在仁川市弥邹忽区经营韩食店的金智英（57岁）表示：“平时在酷澎上购买火腿、秋刀鱼罐头等简便食品和橡胶手套、送货用塑料、容器等，但由于担心信息泄露，暂时不会使用。”另一名个体户叹气说：“经营店铺都忙不过来了，好像要从市场买工业品或干脆换一个购物中心。”在这种情况下，酷澎甚至设计成了难以找到“退出”菜单，引起了人们的非议。据酷澎客服中心透露，要想退出手机应用程序，必须按下“我的酷澎”的“修改会员信息”，然后选择“移动到PC版本”。之后要在电脑画面中依次进行“本人确认”“使用明细确认”“问卷调查”等。问卷调查必须写上“对库澎的期望”等主观式回答。也就是说，总共要经过6个以上步骤才能退出。哇呜会员注册者则需要先解除会员资格。住在松坡区的主妇李某（55岁）表示：“有人说信息早在5个月前就被盗了，现在退了也没用，但现在退出还是觉得心情好，所以尝试了一下。但每次按下按钮时，都会出现新的步骤，最后还一定要写主观意见，非常麻烦。”苏雪姬记者、崔孝贞记者 facthee@donga.com、hyoehyoe22@donga.com