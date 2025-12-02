韩国出口在美国关税压力下仍创历史新高



韩国上月出口额达610.4亿美元，同比增长8.4%，创下有记录以来11月份的最高业绩。今年1月至11月的累计出口额也突破6400亿美元，刷新了同期历史最高纪录，为三年来的首次。仅半导体一项，年度出口额已突破历史纪录。照此趋势，今年出口额有望达成史上首次7000亿美元的目标。尽管面临美国关税压力等艰难条件，韩国企业仍奋力拼搏，将危机转化为机遇。



韩国出口自6月起至上月，已连续六个月刷新月度最高纪录。得益于人工智能（AI）热潮带来的“超级周期”，半导体引领了出口复苏。上月半导体出口同比激增38.6%。截至11月，其累计出口额已达1526亿美元，已超过去年创下的1419亿美元的年度纪录。上月汽车出口也顶住了美国关税的直接冲击，同比增长13.7%。鉴于全球半导体需求稳健，且随着《对美投资特别法》于上月底提交，汽车及零部件降税措施将追溯至11月1日生效，预计未来出口有望继续保持良好势头。



若本月出口业绩能维持去年水平，预计全年出口额将首次突破7000亿美元。这意味着韩国将与出口大国日本并驾齐驱。过去，与日本相提并论难以想象，但自2010年代以来，在日本出口停滞的同时，韩国出口快速增长，两国间差距不断缩小。1948年大韩民国政府成立时，其出口额仅为日本的7.4%；58年后的2006年，韩国出口额超过日本的一半；如今又过去19年，韩国在出口额上“赶超日本”已近在眼前。



尽管出口表现超出预期，但不安因素依然存在。出口对半导体的依赖日益加深，而石油化工、机械、造船、钢铁等其他主力产业的竞争力却在下降。随着美国关税影响全面显现，以及预计明年全球贸易将放缓，出口前景将较今年更为暗淡。当前出口表现坚挺，内需亦呈现复苏态势，应借此良机，从根本上强化产业竞争力。

