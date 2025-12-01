机器人手臂将于2027年世界号第六次发射时验证太空碎片收集技术

韩国首颗卫星“我们的星星1号”在韩国科学技术院（KAIST）宇宙研究院的前身——KAIST人造卫星研究所诞生。当时可谓是挑战了国内首次卫星开发。成立约一年的KAIST宇宙研究院如今将设计并执行太空碎片处理技术（主动控制技术）开发、小行星探测等又一系列挑战性太空任务。上月25日在大田韩国科学技术院见到的KAIST宇宙研究院院长韩在兴表示，将以KAIST积累的宇宙、物理、量子、人工智能（AI）等知识和技术为基础，延续我们的星星1号般的挑战精神。在此过程中，研究院立志成为连接宇宙航空厅（宇宙厅）与研究机构、产业界，并承担核心技术研发、实证检验及人才培养的综合平台。KAIST宇宙研究院于去年9月以KAIST人造卫星研究所为核心，整合KAIST宇宙技术开发能力而成立。韩国科学技术院宇宙研究院由人造卫星研究所、宇宙技术创新人才培养中心、宇宙服务及制造研究中心（ISMRC）、宇宙网络安全研究中心等机构组成。韩在兴院长表示：“韩国现已到了需要执行挑战性太空任务的阶段”，并介绍“太空碎片处理技术（主动控制技术）开发、小行星探测、太空服务及制造轨道基础设施构建、高性能高效率太空移动技术等将是宇宙研究院未来重点攻关的战略技术”。研究院将率先致力于掌握国内首个太空碎片处理技术。该技术指收集或清除在地球轨道漂浮的使用寿命终止卫星、发射残骸等的技术。该技术能用于预防卫星碰撞风险、将卫星转移至目标轨道，或在太空中捕获并使卫星失效，是可转化为战略性、军事性工具的重要技术。应用四只机器人手臂接近并抓取目标物体的太空碎片处理技术所研发的卫星，将于2027年通过世界号（Nuri）第六次发射升空进行技术验证。韩院长强调：“运营太空碎片处理技术需掌握多项高水平科学技术，包括可接近目标物数米内的导航技术、精准抓取目标物的机器人技术、以最低燃料实现最优轨道接近的数学与动力学等”，并指出“韩国科学技术院自2020年启动研发，目前技术水平已达到较高层次”。研究院还将聚焦以宇宙服务及制造研究中心为核心的太空服务与制造研究。其目标是确立韩国型无人空间站及轨道平台概念，掌握基于机器人技术的太空制造、物资回收等下一代太空开拓核心技术。韩国科学技术院宇宙研究院因制度限制难以扩编，目前60名人员中约三分之二为非正规职。韩院长强调，鉴于设定了挑战性任务，必须确保稳定的人力资源。自2003年起担任KAIST航空宇宙学系教授并指导学生的韩院长说明道：“将构建新型太空人才培养体系，通过实践教学让学员摆脱太空领域需严守保密规定、属危险大型项目的‘恐惧教育’认知，切实了解该领域蕴含的多样化任务。”李彩琳=东亚科学记者 rini113@donga.com