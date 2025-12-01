戒严之夜已过一年，黑暗依然未消

自去年12月3日时任总统尹锡悦宣布紧急戒严以来，已经过去了一年。尹锡悦在宪法法院由法官一致同意被罢免，又以内乱首领嫌疑被拘留起诉，正在接受审判。在过去的一年里，以尹锡悦为首，包括国政二号人物时任国务总理韩德洙、主要国务委员、军队和警察首脑部等23人因涉嫌参与非法紧急戒严而被依次起诉。从担任警卫处长时期开始企划并总负责戒严的前国防部长金龙显，到戒严当天向国会和选举管理委员会投入兵力的前首都防卫司令李镇雨、前国军反间谍司令吕寅兄、前陆军特殊战司令郭种根等，15名前任、现任军队将军正在接受审判。动员警力封锁国会和选举管理委员会的前警察厅厅长赵志浩、前首尔警察厅厅长金峰植等4名警察干部、参加戒严国务会议的前行政安全部长官李祥敏、前国家情报院院长赵太庸等3名政府高层负责人也遭到了起诉。尹锡悦从就任总统半年后的2022年11月起开始提出“紧急对策”的事实新近也被曝光。根据特检组起诉尹锡悦的“一般利敌嫌疑公诉状”，尹锡悦当时在与国民力量党领导层的晚宴上表示：“我有紧急大权，要把他们一扫而光。”尹锡悦从第22届议会选举前夕的去年3月底开始，每月一两次与军队干部一起吃饭，至少9次提到了“紧急对策”。宣布戒严已经过去一年，但至今仍存在尚未查明的疑惑。尹锡悦就宣布战时、事变情况下才能启动的紧急戒严的动机主张，“这是为了宣传共同民主党的暴举而进行的警告戒严”。但特检组认为“这不可信”。相反，随着包括明太均事件在内围绕总统夫人金建希的各种疑惑不断涌现，特检组认为尹锡悦宣布紧急戒严是旨在转变局面、垄断权力的措施，正在继续进行调查。在今年底明年初三大特检组的调查依次结束的情况下，共同民主党已经暗示有可能组建新的特检组。李在明总统已决定12月3日召开一周年特别谈话，并邀请5部要员共进午餐。高道艺记者、崔美松记者 yea@donga.com、cms@donga.com