《APT.》罗婕，作为K-POP歌手首获“英国版格莱美”奖

女团BLACKPINK的成员罗婕（音译，原名朴彩英）在媲美美国格莱美奖的英国最高大众音乐颁奖礼“全英音乐奖”上，作为K-POP歌手首次捧得奖杯。上月28日（当地时间）在英国曼彻斯特举行的第46届全英音乐奖颁奖典礼上，罗婕的《APT.》被评选为“年度国际歌曲”。罗婕当日登上颁奖台发表感言称：“能在英国才华横溢且备受尊敬的音乐人面前获奖，感到无比荣幸”，“感谢布鲁诺，感谢你成为我最重要的导师和最亲密的朋友”。与美国流行巨星布鲁诺•马尔斯合作的《APT.》曾位列英国官方单曲榜第二位，并在排行榜前列停留超过一年。罗婕接着表示：“想特别向BLACKPINK以及珍妮、智秀、丽莎致意”，“我爱你们，感谢你们始终给予我灵感”。她还称呼经纪公司THE BLACK LABEL的总制作人Teddy为“哥哥”，并表示“非常爱他”，表达了感谢之情。当日，“年度国际歌曲”奖项的候选名单中还包括奈飞（Netflix）动画片《K-POP：猎魔女团》的主题曲《Golden》。演唱《Golden》的剧中虚拟女团“亨特莉克斯”也入围了“年度国际组合”奖项的最终候选名单，但最终未能获奖。始于1977年的全英音乐奖由英国唱片业协会主办，被认为是英国最具权威的音乐奖项。此前，防弹少年团（BTS）曾于2021年和2022年，BLACKPINK曾于2023年入围“年度国际组合”奖项候选名单。2024年，DJ佩吉•古也曾获得“年度国际歌曲”奖项提名，但均未能获奖。另一方面，上月27日发行的BLACKPINK第三张迷你专辑《DEADLINE》发行当天销量即达146万1785张。YG娱乐表示：“这是K-POP女团历史上发行首日的最高销量”，“在全球32个国家的iTunes‘顶级专辑’排行榜上占据榜首”。主打歌《Go》的音乐视频公开第二天，即1日，点击量已超过2790万次。金泰彦记者 beborn@donga.com