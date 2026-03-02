避险资产黄金价格上涨4%，风险资产比特币暴跌6%

随着美国和以色列发动突然空袭导致伊朗最高领袖阿里•哈梅内伊身亡，全球金融市场出现动荡迹象。中东局势不安情绪升温，代表避险资产的黄金、白银价格在场外市场一度急剧上涨，而风险资产比特币价格则一度跌至6.3万美元（约合9120万韩元）区间。2日（当地时间）开盘的美国纽约股市的走向，或将成为衡量3日重启交易的韩国股市是否会进入调整的指标。根据衍生品交易平台Hyperliquid的数据，上月28日，黄金期货价格在下午一度升至每金衡盎司（约31.1克）5464.3美元。这是在美国和以色列袭击伊朗的消息传出后不久的价格，较美国纽约商品交易所上月27日的常规市场收盘价（5247.9美元）高出4.0%。1日，其价格在5310美元左右交易。同一时间，白银价格也一度升至97.5美元，逼近100美元大关。被归类为相对高风险资产的、市值排名第一的虚拟资产比特币价格大幅下跌。根据虚拟资产交易平台CoinMarketCap的数据，上月28日下午，单个比特币价格跌至6.3245万美元，较24小时前（6.7661万美元）下跌6.1%。在韩国虚拟资产交易所Bithumb，同一时间比特币价格也跌至9284.2万韩元，较24小时前（9783.9万韩元）下跌5.1%。彭博社分析称：“今年以来，每当发生重大事件，比特币价格都会受到冲击”，“未能跟上黄金、白银等其他避险资产的反弹趋势”。每当伊朗、委内瑞拉、乌克兰等地区出现地缘政治风险时，抛售比特币、转向黄金和白银等避险资产的行为近期屡屡出现。股市参与者认为，受美以袭击伊朗的影响，韩国综合股价指数可能进入调整阶段。这是因为外国投资者有可能抛售韩国股票，将资金转向美元等避险资产。上月27日，外国投资者净卖出7.0528万亿韩元韩国股票，导致韩国综合股价指数较前一交易日下跌1.0%，收于6244.14点。新韩投资证券研究员卢东吉（音）表示：“伊朗最高领袖身亡，甚至提及政权更迭，目前不确定性增大，很难确信韩国综合股价指数会迅速反弹。”也有观点认为，由于对引领韩国股市快速上涨的三星电子、SK海力士等半导体企业出口的影响有限，调整不会持续太久。池民求记者 warum@donga.com