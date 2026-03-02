美国清除哈梅内伊……“实力的时代”撼动世界



美国和以色列的大规模军事行动导致伊朗最高领导人哈梅内伊死亡。事实上统治政教合一国家伊朗37年的哈梅内伊去世后，伊朗宣布为期40天的国家哀悼期，进入了临时领导人的紧急体制。美国和以色列在哈梅内伊死亡后也持续对伊朗全境进行轰炸，伊朗则对以色列和中东的美军基地进行报复性攻击，紧张程度正在上升。



继新年伊始活捉和强掳委内瑞拉总统马杜罗后，清除哈梅内伊的行动再次确认了特朗普第二期对外路线，即只要是为了美国的利益，就可以毫无顾忌地使用压倒性的军事力量。特朗普这次也彻底无视国际法、规范和国内程序。在谈判和空袭之间，特朗普一直处于不可预测的变幻莫测状态，提出了10至15天的谈判时限，但到期之前就进行了轰炸。



哈梅内伊去世后，世界局势陷入了“零可见度”的不确定性。特朗普立即怂恿伊朗人“起义”，称其为“夺回国家的最伟大机会”，将政权更迭归咎于伊朗内部。但由于伊朗国内缺乏替代势力，其前景并不大。很多人指出，特别是特朗普对伊朗的军事作战目标不明确，难以排除今后根据军事介入水平和范围、引发没有出口的长期战争的可能性。



在这种由实力理论支配的粗暴时代，韩半岛局势也会发生剧烈的动摇。全世界都在关注委内瑞拉和伊朗之后会轮到哪里。虽然朝鲜自称是核保有国，但也有可能不能例外。在更顽强地拒绝弃核的同时，也不能忽视特朗普伸出的对话手势。



实力的时代对我们来说也是一大课题。越是弱肉强食、各自逃生的时代，自强和结盟就越重要。一方面要加强国防力量，做好应对准备，另一方面要确保与唯一的同盟国美国同行。虽然是“陪跑者”，但为了不让自己成为旁观者，应该更加精巧地制定维持韩半岛外交主导权的实用战略。

