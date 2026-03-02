贡献两次助攻 导致两人被罚下…孙兴慜无进球仍闪耀赛场

“超级索尼”孙兴慜（34岁•洛杉矶FC）贡献本赛季正式比赛第五、第六次助攻，引领球队取得胜利。孙兴慜在1日于美国得克萨斯州休斯顿壳牌能源体育场举行的美国职业足球大联盟（MLS）第二轮客场对阵休斯顿迪纳摩的比赛中，于下半场第11分钟助攻马克•德尔加多打入首开纪录的进球。孙兴慜在下半场第37分钟又成为助攻史蒂芬•欧斯塔基奥得分的传球发起点，再添一次助攻。在上月22日对阵迈阿密国际的揭幕战中已贡献助攻的孙兴慜，凭借当天的助攻，在常规联赛中连续两场比赛取得攻击点。包括2026年中北美及加勒比海地区足球锦标赛冠军杯在内，他本赛季正式比赛成绩为4场比赛1球6助攻。洛杉矶FC当日以2比0战胜了有两名球员被罚下、仅以9人应战的休斯顿迪纳摩，取得开季两连胜。巧合的是，当日被罚下的两名休斯顿球员均是在试图防守孙兴慜时吃到红牌。巴黎圣日耳曼的李刚仁（25岁）同日在客场对阵勒阿弗尔的2025-2026赛季法国足球甲级联赛第24轮比赛中，于上半场第37分钟助攻布拉德利•巴尔科拉打入制胜一球，为球队1比0获胜做出贡献。本轮过后积分达到57分的领头羊巴黎圣日耳曼将与第二名朗斯（53分）的积分差距扩大至4分。另一方面，西班牙足球甲级联赛巴塞罗那队的“超新星”拉明•亚马尔（19岁）在主场对阵比利亚雷亚尔的西甲第26轮比赛中独中三元，带领球队以4比1大胜对手。出生于2007年7月13日的亚马尔，在18岁230天时完成帽子戏法，成为21世纪西甲最年轻的帽子戏法缔造者。金正勋记者 hun@donga.com