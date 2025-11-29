“特朗普总统就解决朝鲜半岛问题持所有选项开放立场”

代理驻韩美国大使凯文•金（照片）于28日就14日发布的关税和安全“联合情况说明书（joint factsheet•共同说明资料）”表示，“这是不仅包含朝鲜半岛，还包含印度太平洋地区愿景的文件”，并称“我们联军决定共同应对区域内所有威胁”。金代理大使当天在韩美同盟论坛上就情况说明书表示，“这并非单纯的文件，而是全面涵盖了贸易、经济、国防、外交以及韩美共同未来的愿景”，并如上所述。他就同盟现代化、战时作战权移交、核动力潜艇推进等韩美安全合作强调，“不仅在朝鲜半岛，在印太地区解决共同挑战至关重要”，并称“最终重要的是加强朝鲜半岛和印太地区的威慑力”。金代理大使表示，“东北亚安全局势正变得更加困难和复杂”，并提及朝鲜核与导弹能力高度化、朝俄军事合作。接着，他解释说，“我们两国联军决定应对区域内所有威胁”。虽然没有直接提及中国，但据解读，根据唐纳德•特朗普美国政府的“同盟现代化”要求，驻韩美军的角色将扩大至牵制中国。金代理大使还暗示，最近韩国引进核潜艇的可能性可能被用于牵制中国。关于朝鲜半岛问题解决方案，他表示，“特朗普总统是‘和平缔造者’”，并称“因为所有选项都可能，所以任何选项都不应排除”。金代理大使在峨山财团理事长郑梦准询问中国大陆攻入台湾的可能性时，表示“关于可能性无法置评”，但称“无论发生何事，特朗普总统都将为台湾海峡与印太地区的和平竭尽全力”。李润泰记者 oldsport@donga.com