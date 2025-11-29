“韩国，生成型人工智能依赖美国和中国……要与物理人工智能中坚国联合”

开放人工智能的聊天GPT于2022年11月30日上市，今年迎来了生成型人工智能时代3周年。自从聊天GPT（ChatGPT ）开火以来，人工智能市场的地形以美国和中国为中心正在发生着紧张的变化。中国推出了被称为“性价比模型”的“深度求索”“月之暗面”等产品，展示了不亚于美国的技术实力，而且在美国国内，谷歌用Gemini 3威胁着聊天GPT的堡垒。相反，在美中人工智能霸权竞争中，韩国用户对海外人工智能模型的依赖度正在逐渐加深。《东亚日报》对韩国企业及机关所属的300多名信息技术负责人的人工智能使用实态进行了问卷调查，结果显示使用开放人工智能的GPT模型的回答占52.6%，超过了一半。使用韩国开发的模型的回答还不到10%。其中，本报拿到的韩国科学技术政策研究院和英国艾伦图灵研究所的共同报告《为应对物理人工智能时代的韩英主权人工智能合作战略》认为，随着美中竞争的激化，人工智能霸权竞争正在扩散到“物理人工智能”领域。报告建议，要想在全球竞争中生存下来，核心课题是韩国和英国等“中坚国联合”。报告分析说，仅凭个别国家的技术，完美的自给自足是不现实的，因此确保核心技术和同盟国之间的合作是必须的。也就是说，软件薄弱的韩国、硬件薄弱的英国可以实现互补合作。该项目负责人、韩国科技政策研究院研究委员崔钟和（音）强调：“要想在下一代物理人工智能竞争中掌握主导权，就必须与英国、印度、沙特阿拉伯等中坚国家联合起来。”英国艾伦图灵研究所高级研究员阿尔迪·亚涅瓦（音）强调：“韩国的制造、机器人等硬件优势应和英国的人工智能软件优势相结合，探索利用物理人工智能的可能性。”张恩智记者、崔智媛记者 jej@donga.com、jwchoi@donga.com