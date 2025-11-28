市民们欢呼“载着梦想飞吧！”……“挑战五大宇宙强国”

韩国总统李在明27日就韩国自主研制的韩国型运载火箭“努里（世界）号”的第四次发射成功表示：“心情非常激动。这是开启大韩民国宇宙开发历史新篇章的瞬间。”李在明当天在首尔龙山总统室主持的首席秘书和助理会议上表示：“此次发射是政府和民间企业组成一个团队进行的首个民官共同项目，意义重大。政府将加快向真正的宇宙强国的飞跃。”他还说：“了让科学技术人员挑战无限的可能性，一定要建设科学技术人才受到尊重的国家。”李在明当天还在社交平台上表示：“这只是开始。为了用科学技术丰富国民的生活，进而使大韩民国跃升为全球五大宇宙强国，将继续进行挑战。”他承诺对科学技术领域进行毫不吝啬的投资，并表示：“既然证明了我们科学技术的自立，相信未来一代将成为向着更大的可能性果断挑战的基石。”当天零晨1点13分，“努里”号第四次发射成功后，聚集在全南高兴郡岭南面宇宙发射展望台一带的市民们响起了热烈的掌声和欢呼声。到处都是一 片“走好”“平安无事”等话语。一名市民说：“希望承载着国民梦想奋力飞行的‘努里’号能收到宇宙的气息。”部分市民沿着火箭的轨迹一直拿着手机进行拍摄。据高兴郡透露，当天在宇宙发射展望台和南列日出海水浴场一带，市民和游客等1000多人聚集在一起观看了发射过程。李某（39岁）说：“我是从首尔来看发射场面的，很庆幸‘努里’号没有失败，顺利发射。希望包含所有国民的梦想和愿望，实现目标。”朴训翔记者、全南高兴=李亨柱记者 tigermask@donga.com、peneye@donga.com