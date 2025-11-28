民间主导的“努里（世界）”号第四次成功发射……拉开了“宇宙产业化”帷幕



韩国型运载火箭“努里（世界）”号27日凌晨第四次发射，完美地完成了将人造卫星安稳送入轨道的任务。通过纯自主技术开发的“努里”号的信赖度由此大幅提高。特别是随着韩国民间企业主导的此次发射取得成果，韩国也可以正式进入发达国家企业的主要舞台“民间宇宙产业竞争”。



昨天凌晨1点13分，在全南高兴郡罗老宇宙中心升空的“努里”号在稳定分离一级、二级火箭后，在1105秒内达到预定的600公里高度。接着，它把肩负极光观测等任务的“新一代中型卫星3号”和12颗小型立方体卫星依次分离并送入轨道，之后中型卫星3号和南极世宗基地地面站等的通信也得到了确认。虽然是首次尝试夜间发射，但除了倒计时时间推迟了18分钟之外，这是一次完美无瑕的成功。



此次发射距离上一次两年半，意味着韩国的宇宙开发摆脱了由国家、政府机关主导的“老空间”时代，进入了民间主导的“新空间时代”。从韩国航空宇宙研究院获得技术转让的韩华航空航天公司协调了300多家企业的合作等，HD现代重工业负责了用自主技术设计和制作的发射台系统。主搭载卫星是韩国航空宇宙产业首个由民间企业开发的中型卫星。



通过此次发射成功，韩国进入了利用本国运载火箭随时可以发射本国卫星的“七大宇宙强国”。但是要赶上之前进军宇宙空间的美国、中国、俄罗斯、欧盟、日本、印度，还有很长的路要走。仅上个月就发射了15次的美国太空探索公司的“猎鹰9”可以再次使用运载火箭，因此经济性比其他运载火箭更具压倒性。另外，美国、中国、欧盟还在距地300-1500公里的低轨道上发射数千颗卫星，展开向地面提供卫星网络服务的竞争。



“努里”号将于明年发射第五次，后年发射第六次。要想发展代替其他国家发射卫星的“宇宙配送产业”，必须大幅提高信赖度和商业性。只有更频繁、更多发射成功，才能提高竞争力。为了支援韩国企业挑战宇宙开发，国家应该不惜投资。

