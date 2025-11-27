执政党强行处理限制阻挠议事法案……无视在野党合法抵抗手段，这能行吗?



共同民主党27日在国会运营委员会小委员会上强行处理了限制阻挠议事（无限制讨论）的国会法修正案。据说，下个月将在全体会议上通过。修正案规定，在少数党进行阻挠议事期间，如果会议场内的议员人数不到议事定额、在籍议员的五分之一即60人，国会议长可以中断阻挠议事。国会法规定，如果出席全体会议的议员未达到议事定额，可以宣布散会。2012年实行国会先进化法，时隔47年恢复阻扰议事，是为了保障少数党的发言权而认可了例外，但这次连这个也要取消。



共同民主党解释说：“国民力量党议员们在阻挠议事时，不遵守会场，滥发阻挠议事，使法案的处理出现了差池。”但是，根据目前的《国会法》，阻挠议事开始24小时后，以5分之3以上的在籍议员赞成就可以叫停它。共同民主党对于朝野尖锐对立的政府组织法修正案，在一天内中断了阻挠议事并予以通过。现实是，拥有过半数议席的共同民主党随时都可以推进下定决心一定要处理的主要法案。



在这种情况下，少数在野党能够牵制巨大执政党的最后合法手段就是阻挠议事。国会先进化法通过朝野协议也是当时属于少数在野党的共同民主党同意其宗旨的结果。此后，共同民主党强调阻扰议事是“阻止多数党横行的在野党的最后权利”。这样的共同民主党在占据多数议席后改变态度，试图更容易地使阻挠议事变得无力，人们不禁要问，他们是在自毁自己制定的国会先进化法的意义吗?



国民力量党也应该放弃每当与共同民主党就争议法案发生冲突时，连没有异议的民生法案也要大举阻挠议事的态度。国民力量党表示，在28日提交全体会议的所有法案中，也可以进行阻挠议事，但越是这样，阻挠议事就会成为政治斗争的对象。阻扰议事在共同民主党曾是少数在野党的过去和多数执政党的现在，在朝野之间协议文化消失的国会中，起到了稍微推迟多数党单方面通行的最低限度的“刹车装置”作用。希望共同民主党重新考虑是否有必要强行实施“不接受这种程度反对主张”的阻挠议事限制法。

