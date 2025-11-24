不能动员国民年金充当“汇率消防员”



韩元兑美元汇率维持1400韩元后半段：1的高位，没有下跌的迹象。随着汇率持续走高，外汇当局据称本周将与国民年金公团会面，商讨汇率对策。有分析认为，当局期待通过调整资产运用方式等，让国民年金起到外汇市场“消防员”的作用。稳定汇率虽有必要，但也有不少人担心，此举会对关系到国民养老的年金收益率产生不良影响。



政府之所以要动用国民年金应对汇率，是因为这是大量使用美元的代表性需求处之一。以8月末为准，国民年金基金1322万亿韩元中有44%是海外股票和债券，其中大部分是用美元购买的资产。如果减少这一比重或强化应对汇率变动危险的“汇率对冲”，可以期待降低汇率的效果。因为无法阻止个人投资者“西学蚂蚁（投资海外股市的散户）”的美元流出，所以从政府说话好使的国民年金开始施压。



问题是这种方式会中长期降低国民年金的收益率。今年以来到10月末为止，国民年金的运营收益率提高了约20%，这是国内外股价同时暴涨而产生的极为罕见的收益率。过去20年间的年均收益率为6.27%。韩国综合股价指数仅今年就上涨60%，每当起于美国的人工智能泡沫论增大时，都会暴涨暴跌，这种情况下，谁也很难预测年末股价和收益率。



在市场变动性较大的情况下，如果进一步提高14.9%左右的国民年金的国内股票投资比重，或者政府介入并改变有其他原则的“外汇对冲”标准，收益率可能会下降。如果基准利率比美国低1.25%-1.5%，“西学蚂蚁”的海外投资热情和对美投资企业的美元需求持续，动员年金保卫汇率有可能只消耗基金。海外年基金特别强调基金运营的独立性，也是为了预防这些问题。



现在的汇率让人联想到外汇危机、全球金融危机时期，具有威胁性。进口物价上升等副作用也不少。但是经常收支顺差仍在持续，韩国人的海外持有资产比负债更多，因此与过去危机时的情况大不相同。现在不应该动员国民年金来拉低汇率，而是应该加快改善经济体质的结构改革速度来应对。

