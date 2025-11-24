《K-Pop猎魔女团》获得奥斯卡长篇动画片候选资格

奈飞（Netflix）动画片《K-Pop猎魔女团》被列入明年美国奥斯卡奖长篇动画片具备候选资格的35部作品名单。最终正式候选作品将于明年1月22日公布。据美联社等媒体报道，《K-Pop猎魔女团》被列入美国电影艺术与科学学院（AMPAS）于21日（当地时间）公布的第98届奥斯卡奖颁奖典礼长篇动画片部门具备候选资格的35部作品名单。该名单中包括华特迪士尼制作的《埃利奥》与《疯狂动物城2》，日本动画《剧场版 鬼灭之刃：无限城篇》、《剧场版 链锯人：蕾塞篇》等作品。在中国创下历代最高票房纪录的中国动画《哪吒2》未能入选该名单。第98届奥斯卡奖颁奖典礼将于明年3月15日举行。《K-Pop猎魔女团》虽在奈飞平台首播，但通过今年6月在美国纽约、洛杉矶、旧金山等地进行小规模影院上映，满足了奥斯卡奖候选资格条件。不过该作品未获得英国电影学院奖（BAFTA）候选资格。奈飞曾于2022年凭借《吉尔莫•德尔•托罗的匹诺曹》首次获得奥斯卡长篇动画片部门奖项。此外，朴赞郁导演作品《无可奈何》被列入美国电影艺术与科学学院同日公布的国际长篇电影部门具备候选资格的作品名单。史智媛记者 4g1@donga.com