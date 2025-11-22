孙兴慜将在美职联揭幕战中首次迎战梅西

孙兴慜（33岁，洛杉矶FC）与“足球之神”利昂内尔•梅西（38岁，迈阿密国际）的对决已正式确定。根据美国职业足球大联盟（MLS）事务局21日公布的2026赛季联赛赛程，洛杉矶FC队将于明年2月22日上午11时30分在美国加利福尼亚州洛杉矶纪念体育场与迈阿密国际队进行开幕战。孙兴慜和梅西是目前代表美职联的招牌球星。2023年加入迈阿密国际俱乐部的梅西在2024年常规赛季中打入20球并贡献16次助攻，2025年打入29球荣膺联赛射手王。离开效力10年的英格兰足球超级联赛（EPL）托特纳姆热刺队后，于今年8月加盟美职联的孙兴慜在常规联赛10场比赛中打入9球并贡献3次助攻，迅速成为西部联盟代表球员。美职联事务局将两队开幕战选入“2026赛季必看比赛前十名”，彰显了对这场对决的期待。为匹配赛事重要性，比赛未安排在洛杉矶FC原主场BMO体育场，而是定址于洛杉矶纪念体育场。这座可容纳77500个座位的多用途体育场常承办美式足球（橄榄球）与田径赛事，2028年洛杉矶奥运会开闭幕式也将在此举行，其规模达BMO体育场（22000个座位）的三倍以上。孙兴慜与梅西的上次正式交锋还需追溯至2018-2019赛季欧足联（UEFA）冠军联赛小组赛，距今已时隔7年。当时梅西效力的FC巴塞罗那队以1胜1平的战绩力压孙兴慜所在的托特纳姆热刺队。迈阿密国际与洛杉矶FC目前分别晋级2025年美职联杯季后赛东部与西部联盟半决赛。若两队双双挺进联盟决赛并会师总冠军战，孙兴慜与梅西在美职联的相遇可能提前实现。孙兴慜率先需要突破的关卡是前拜仁慕尼黑（德国）传奇球员托马斯•穆勒（36岁，温哥华白帽）。洛杉矶FC将于23日与温哥华白帽进行单场决胜的联盟决赛晋级战。穆勒代表拜仁慕尼黑出场756次并攻入250球，堪称俱乐部活历史。今年8月加盟温哥华白帽后，他在常规赛季7场比赛中攻入7球。孙兴慜与穆勒此前已有交锋记录：去年8月在韩国举行的“2024 coupang play系列赛”中，两人曾分属托特纳姆热刺与拜仁慕尼黑对阵，当时拜仁以2比1获胜。2018年俄罗斯世界杯小组赛末轮（韩国2比0胜德国）中，孙兴慜在补时阶段攻入锁定胜局的一球，令穆勒遭遇小组赛出局之痛。穆勒近期接受英国体育媒体《谈话体育》采访时表示：“孙兴慜效力德甲汉堡或勒沃库森时期，我们（拜仁）常以8比2或9比1的比分取得压倒性胜利。”韩钟浩记者 hjh@donga.com